Повышение зарплат бюджетникам в Казахстане: кто уже получил и на что рассчитывать дальше

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В 2025 году в Казахстане повышены зарплаты ряду работников бюджетной сферы. Наибольшие прибавки получили сотрудники, чья работа связана с риском и социальной ответственностью — спасатели, воспитатели детских садов и лесники. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: amixstudio / Getty Images

Спасателям — плюс 70%, лесникам — 100%

Согласно новым условиям оплаты труда:

Сотрудникам спасательных служб и тем, кто выполняет функции спасателя , теперь полагается доплата в размере 70% от должностного оклада .

Работники государственной лесной охраны получают доплату в 100%, что фактически удваивает их базовый доход.

Такие меры направлены на мотивацию и поддержку сотрудников, выполняющих особо важные и опасные задачи.

Воспитателям повысили коэффициент

Изменения коснулись и воспитателей детских садов:

С января 2025 года введён поправочный коэффициент 1,3 , что эквивалентно повышению оклада на 30% .

Дополнительно, в некоторых регионах акиматы приняли решение о стимулирующих надбавках для низкооплачиваемых категорий сотрудников. Эти надбавки составляют от 5% до 100%, в зависимости от возможностей местного бюджета.

Повышения — по решению правительства, но не автоматически

Как отметил первый вице-министр труда и соцзащиты Аскарбек Ертаев, в Казахстане действует единая система оплаты труда бюджетников, и решения о дальнейших повышениях принимаются индивидуально, с учётом:

экономической ситуации в стране,

доходной части государственного бюджета.

Важно: автоматическая индексация зарплат по уровню инфляции законом не предусмотрена. Любые повышения проводятся по отдельным постановлениям правительства.

Жалобы на ошибки и низкие оклады

Министерство регулярно получает обращения от работников бюджетной сферы. Чаще всего жалуются на:

низкую оплату труда ,

ошибки при начислении доплат и надбавок ,

некорректный расчёт зарплаты и средней заработной платы.

В ведомстве подчёркивают, что такие обращения учитываются при работе над улучшением системы оплаты труда.

Диалог с профсоюзами и работа над реформами

Значимую роль в вопросах регулирования зарплат играет генеральное соглашение, заключённое между:

правительством,

объединениями работодателей,

профессиональными союзами.

Этот документ, рассчитанный на три года, определяет обязательства сторон по повышению зарплат и регулированию минимального размера оплаты труда.

Кроме того, при министерстве действует рабочая группа, включающая представителей профсоюзов, госорганов и независимых экспертов. Она занимается анализом правоприменительной практики и вырабатывает предложения по совершенствованию системы оплаты.

Как менялись зарплаты в последние годы

По данным Минтруда: