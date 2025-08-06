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06.08.2025, 07:18

Повышение зарплат бюджетникам в Казахстане: кто уже получил и на что рассчитывать дальше

Новости Казахстана 0 412

В 2025 году в Казахстане повышены зарплаты ряду работников бюджетной сферы. Наибольшие прибавки получили сотрудники, чья работа связана с риском и социальной ответственностью — спасатели, воспитатели детских садов и лесники. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

 

 

Фото: amixstudio / Getty Images
Фото: amixstudio / Getty Images

Спасателям — плюс 70%, лесникам — 100%

Согласно новым условиям оплаты труда:

  • Сотрудникам спасательных служб и тем, кто выполняет функции спасателя, теперь полагается доплата в размере 70% от должностного оклада.

  • Работники государственной лесной охраны получают доплату в 100%, что фактически удваивает их базовый доход.

Такие меры направлены на мотивацию и поддержку сотрудников, выполняющих особо важные и опасные задачи.

Воспитателям повысили коэффициент

Изменения коснулись и воспитателей детских садов:

  • С января 2025 года введён поправочный коэффициент 1,3, что эквивалентно повышению оклада на 30%.

  • Дополнительно, в некоторых регионах акиматы приняли решение о стимулирующих надбавках для низкооплачиваемых категорий сотрудников. Эти надбавки составляют от 5% до 100%, в зависимости от возможностей местного бюджета.

Повышения — по решению правительства, но не автоматически

Как отметил первый вице-министр труда и соцзащиты Аскарбек Ертаев, в Казахстане действует единая система оплаты труда бюджетников, и решения о дальнейших повышениях принимаются индивидуально, с учётом:

  • экономической ситуации в стране,

  • доходной части государственного бюджета.

Важно: автоматическая индексация зарплат по уровню инфляции законом не предусмотрена. Любые повышения проводятся по отдельным постановлениям правительства.

Жалобы на ошибки и низкие оклады

Министерство регулярно получает обращения от работников бюджетной сферы. Чаще всего жалуются на:

  • низкую оплату труда,

  • ошибки при начислении доплат и надбавок,

  • некорректный расчёт зарплаты и средней заработной платы.

В ведомстве подчёркивают, что такие обращения учитываются при работе над улучшением системы оплаты труда.

Диалог с профсоюзами и работа над реформами

Значимую роль в вопросах регулирования зарплат играет генеральное соглашение, заключённое между:

  • правительством,

  • объединениями работодателей,

  • профессиональными союзами.

Этот документ, рассчитанный на три года, определяет обязательства сторон по повышению зарплат и регулированию минимального размера оплаты труда.

Кроме того, при министерстве действует рабочая группа, включающая представителей профсоюзов, госорганов и независимых экспертов. Она занимается анализом правоприменительной практики и вырабатывает предложения по совершенствованию системы оплаты.

Как менялись зарплаты в последние годы

По данным Минтруда:

  • С 2020 по 2023 годы педагоги и медработники получили повышение зарплат в два раза.

  • С 2022 по 2025 годы почти вдвое выросли оклады у технического персонала, архивистов, библиотекарей и других специалистов.

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