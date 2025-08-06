Повышение зарплат бюджетникам в Казахстане: кто уже получил и на что рассчитывать дальше

В 2025 году в Казахстане повышены зарплаты ряду работников бюджетной сферы. Наибольшие прибавки получили сотрудники, чья работа связана с риском и социальной ответственностью — спасатели, воспитатели детских садов и лесники. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Согласно новым условиям оплаты труда:
Сотрудникам спасательных служб и тем, кто выполняет функции спасателя, теперь полагается доплата в размере 70% от должностного оклада.
Работники государственной лесной охраны получают доплату в 100%, что фактически удваивает их базовый доход.
Такие меры направлены на мотивацию и поддержку сотрудников, выполняющих особо важные и опасные задачи.
Изменения коснулись и воспитателей детских садов:
С января 2025 года введён поправочный коэффициент 1,3, что эквивалентно повышению оклада на 30%.
Дополнительно, в некоторых регионах акиматы приняли решение о стимулирующих надбавках для низкооплачиваемых категорий сотрудников. Эти надбавки составляют от 5% до 100%, в зависимости от возможностей местного бюджета.
Как отметил первый вице-министр труда и соцзащиты Аскарбек Ертаев, в Казахстане действует единая система оплаты труда бюджетников, и решения о дальнейших повышениях принимаются индивидуально, с учётом:
экономической ситуации в стране,
доходной части государственного бюджета.
Важно: автоматическая индексация зарплат по уровню инфляции законом не предусмотрена. Любые повышения проводятся по отдельным постановлениям правительства.
Министерство регулярно получает обращения от работников бюджетной сферы. Чаще всего жалуются на:
низкую оплату труда,
ошибки при начислении доплат и надбавок,
некорректный расчёт зарплаты и средней заработной платы.
В ведомстве подчёркивают, что такие обращения учитываются при работе над улучшением системы оплаты труда.
Значимую роль в вопросах регулирования зарплат играет генеральное соглашение, заключённое между:
правительством,
объединениями работодателей,
профессиональными союзами.
Этот документ, рассчитанный на три года, определяет обязательства сторон по повышению зарплат и регулированию минимального размера оплаты труда.
Кроме того, при министерстве действует рабочая группа, включающая представителей профсоюзов, госорганов и независимых экспертов. Она занимается анализом правоприменительной практики и вырабатывает предложения по совершенствованию системы оплаты.
По данным Минтруда:
С 2020 по 2023 годы педагоги и медработники получили повышение зарплат в два раза.
С 2022 по 2025 годы почти вдвое выросли оклады у технического персонала, архивистов, библиотекарей и других специалистов.
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