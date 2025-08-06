Обвинения в поборах и коррупции: скандальное видеообращение экс-сотрудника "Отбасы банка"

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Бывший менеджер "Отбасы банка" публично обвинил руководство в системных нарушениях — от поборов на подарки до давления на несогласных. Финансовая организация ответила официальным заявлением и разъяснила свою позицию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

© Sputnik / Владислав Воднев

Обвинения: деньги на подарки, давление и увольнение

В опубликованном видео бывший сотрудник рассказал, что работал в одном из филиалов банка и в 2023 году был уволен после того, как, по его словам, сообщил руководству о случаях коррупции и незаконных денежных сборах. Он утверждает, что работников обязывали сдавать деньги на подарки руководству и организацию корпоративных мероприятий.

По словам экс-менеджера, одна из таких ситуаций произошла на день рождения заместителя председателя правления: сотрудники якобы собирали по 239 тысяч тенге с отдела. От каждого специалиста, как он утверждает, требовали по 6 тысяч тенге, а от руководителей — по 15 тысяч.

Кроме того, бывший сотрудник утверждает, что отказ от участия в таких сборах воспринимался как нелояльность и мог привести к увольнению или давлению со стороны руководства.

"Кто отказывался — попадал на заметку. Это означало сокращение, давление или другие санкции", — заявил он.

Судебные разбирательства: два иска и два отказа

Экс-сотрудник также сообщил, что пытался восстановить справедливость через суд. Сначала он подал иск против банка, заявив о дискриминации по зарплате, моральном ущербе и неправомерном дисциплинарном взыскании. Однако суд отклонил его требования. Апелляционная инстанция подтвердила решение.

Позже он вновь обратился в суд, оспаривая свое увольнение. По версии банка, сотрудник отсутствовал на рабочем месте два дня без уважительной причины, что стало основанием для расторжения трудового договора. И этот иск суд также не удовлетворил.

Ответ "Отбасы банка": подарок был возвращён, состава преступления не нашли

В ответ на обвинения в "Отбасы банке" заявили, что в 2023 году сотрудники нескольких отделов действительно решили подарить шапан своему куратору — заместителю председателя правления. Однако, как утверждает пресс-служба, сам банкир отказался принимать подарок и велел вернуть деньги сотрудникам.

"Дарение было запрещено руководством. Несмотря на это, сотрудники добровольно собрали деньги. Подарок не был принят, средства вернули", — пояснили в банке.

После того, как информация об этом инциденте была передана в антикоррупционные органы, была проведена проверка. Финансовая организация получила официальный ответ от уполномоченного органа: нарушений закона в действиях работников обнаружено не было.

Финансовая организация: увольнение было законным

В банке подчеркнули, что увольнение экс-сотрудника не связано с его жалобами. Причиной стали нарушения трудовой дисциплины — двухдневное отсутствие на работе. Суд подтвердил правомерность этих действий, как и законность самого приказа о расторжении договора.