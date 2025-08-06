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06.08.2025, 09:09

Инцидент в небе над Казахстаном стал причиной ужесточения правил авиаперелетов

Новости Казахстана 0 371

После инцидента на рейсе Стамбул – Сеул, когда из-за упавшего между креслами powerbank самолёт вынужденно вернулся в Стамбул через Казахстан, авиакомпании начали ужесточать меры по использованию портативных зарядных устройств на борту, сообщает Lada.kz со ссылкой на NTV.

 

© Fotolia / kasto
© Fotolia / kasto

Опасный инцидент с powerbank в небе над Казахстаном

Самолёт, выполнявший рейс из Стамбула в Сеул, вынужден был изменить курс и вернуться обратно в Турцию, пролетая над территорией Казахстана. Причиной стал powerbank, который упал между креслами и вызвал тревогу у экипажа. Ситуация привлекла внимание к потенциальной опасности использования литиевых батарей во время полета.

Власти Турции рекомендовали запрет на использование powerbank

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу выступил с заявлением, призвав авиакомпании ввести запрет на использование портативных зарядных устройств во время полетов. Он подчеркнул, что такие меры необходимы для предотвращения аналогичных рисков в будущем.

«Мы рекомендовали всем авиаперевозчикам через Главное управление гражданской авиации запретить использование переносных зарядных устройств на борту самолета», — заявил министр.

Pegasus первой отреагировала на рекомендации

После обращения министра, авиакомпания Pegasus объявила об официальном запрете использования powerbank во время полета. Теперь пассажирам запрещено подключать свои устройства к powerbank в течение всего рейса, даже если устройство находится у них в ручной клади.

Turkish Airlines ранее тоже ввела ограничения

Авиакомпания Turkish Airlines уже ранее предприняла меры по ограничению использования аккумуляторных устройств. В частности, запрет был введен на провоз в ручной клади и багаже умных чемоданов с несъёмной литиевой батареей. Перевозчик уточнил, что:

  • литиевые батареи должны извлекаться из багажа;

  • они могут перевозиться только в ручной клади;

  • после посадки запрещается повторно вставлять батарею в чемодан до конца маршрута.

Что дальше?

Инцидент вновь поднимает вопрос о безопасности литиевых батарей на борту самолётов. Власти Турции и крупные перевозчики уже начали действовать, и можно ожидать, что другие международные авиалинии последуют их примеру. Пассажирам стоит заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать неприятностей при посадке на рейс.

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