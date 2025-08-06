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06.08.2025, 09:39

Минфин вводит обязательную биометрию в налоговых органах Казахстана

Новости Казахстана 0 322

Министерство финансов Республики Казахстан разрабатывает правила по использованию биометрической идентификации в системе органов государственных доходов. Проект приказа «Об утверждении Правил использования средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов» уже опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz. 

 

 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Цель — прозрачность и борьба с фиктивными документами

Как отмечается в проекте, основная задача инициативы — создание более прозрачной среды для ведения бизнеса и повышение достоверности налоговых процедур. Биометрическая идентификация позволит исключить участие посторонних лиц в операционной деятельности компаний и снизит риск оформления фиктивных счетов-фактур.

Таким образом, министерство рассчитывает укрепить финансовую дисциплину в стране и сократить масштабы теневой экономики, которая по-прежнему остается серьезной проблемой.

Эффективность и надежность — приоритеты реформы

Внедрение биометрических технологий должно повысить эффективность органов госдоходов и обеспечить достоверность информации при проведении взаиморасчетов. Использование биометрии уже реализовано в рамках некоторых государственных процессов, однако теперь этот функционал будет закреплен нормативно, что сделает его применение более прозрачным и регламентированным.

Важно, что, по заверениям разработчиков, проект не несет за собой негативных социальных, правовых или экономических последствий — он лишь структурирует уже внедренные практики.

Часть общей цифровой стратегии Казахстана

Подготовка документа осуществляется в соответствии с поправками в Налоговый кодекс РК. Внедрение новых правил рассматривается как элемент масштабной стратегии по цифровизации налогового администрирования, направленной на модернизацию и оптимизацию государственного контроля за бизнесом.

Биометрия в Казахстане: сферы применения расширяются

Биометрическая идентификация уже активно используется в республике. Она применяется при авторизации в судебном кабинете, на портале государственных услуг, в онлайн-кредитовании, а также при открытии счетов и выпуске карт в банках и микрофинансовых организациях. Теперь к этому списку может присоединиться и налоговая система страны.

Общественное обсуждение документа продлится до 20 августа 2025 года.

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