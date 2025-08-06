18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.53
620.52
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.08.2025, 10:02

Двойное убийство: в Казахстане зарезали и задушили пенсионеров

Новости Казахстана 0 685

В Талгарском районе Алматинской области обнаружены тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти. Их нашли в сгоревшем доме после вызова спасательных служб. Предварительная версия — убийство с последующей попыткой скрыть следы преступления с помощью поджога, сообщает Lada.kz со ссылкой на Panfilovsky_okrug.

Фото: pexels
Фото: pexels

Пожар и страшная находка

Сигнал о возгорании частного дома поступил в службу 101 5 августа около 11:00. Сообщение было передано в управление полиции Талгарского района. По прибытии экстренных служб выяснилось, что пожар произошел внутри жилого помещения, огнем повреждены кровать и вещи на площади примерно 4 квадратных метра. Само возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных, однако внутри дома их ожидала ужасающая находка.

Кровавые следы и два тела

На месте происшествия обнаружены явные следы преступления. Внутри помещения были найдены следы крови и два сильно обгоревших тела. Погибшими оказались:

  • С.В., 1946 года рождения — мужчина получил множественные ножевые ранения;

  • С.Н., 1949 года рождения — у женщины зафиксированы признаки удушения: на шее видны синяки и была найдена веревка.

Начато расследование, убийца в розыске

На место трагедии выехали руководство районной прокуратуры, дежурный прокурор, следственно-оперативная группа и представители управления полиции. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Талгарского района.

Как сообщает издание Panfilovsky_okrug, по делу возбуждено уголовное производство по статье 99, часть 2 УК РК — «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый объявлен в розыск. Окончательная правовая квалификация будет дана после выяснения всех обстоятельств произошедшего.

0
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…