Двойное убийство: в Казахстане зарезали и задушили пенсионеров

Қазақ тіліне аудару

В Талгарском районе Алматинской области обнаружены тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти. Их нашли в сгоревшем доме после вызова спасательных служб. Предварительная версия — убийство с последующей попыткой скрыть следы преступления с помощью поджога, сообщает Lada.kz со ссылкой на Panfilovsky_okrug .

Фото: pexels

Пожар и страшная находка

Сигнал о возгорании частного дома поступил в службу 101 5 августа около 11:00. Сообщение было передано в управление полиции Талгарского района. По прибытии экстренных служб выяснилось, что пожар произошел внутри жилого помещения, огнем повреждены кровать и вещи на площади примерно 4 квадратных метра. Само возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных, однако внутри дома их ожидала ужасающая находка.

Кровавые следы и два тела

На месте происшествия обнаружены явные следы преступления. Внутри помещения были найдены следы крови и два сильно обгоревших тела. Погибшими оказались:

С.В., 1946 года рождения — мужчина получил множественные ножевые ранения;

С.Н., 1949 года рождения — у женщины зафиксированы признаки удушения: на шее видны синяки и была найдена веревка.

Начато расследование, убийца в розыске

На место трагедии выехали руководство районной прокуратуры, дежурный прокурор, следственно-оперативная группа и представители управления полиции. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Талгарского района.

Как сообщает издание Panfilovsky_okrug, по делу возбуждено уголовное производство по статье 99, часть 2 УК РК — «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый объявлен в розыск. Окончательная правовая квалификация будет дана после выяснения всех обстоятельств произошедшего.