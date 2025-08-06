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06.08.2025, 10:17

В Казахстане ужесточили психоотбор призывников: кого не возьмут в армию

Новости Казахстана 0 335

Министерство обороны Казахстана объявило о внедрении масштабной методики психодиагностики под названием PSY-РИСК, разработанной специально для оценки психологического состояния будущих военнослужащих. Основная цель – своевременно выявить склонность к суицидальному поведению и предотвратить трагические инциденты среди личного состава Вооруженных сил, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Разработка принадлежит военным психологам и уже прошла успешную апробацию в рамках весеннего призыва 2025 года.

Более 470 случаев выявлены на раннем этапе

Как отметили в пресс-службе Министерства обороны, за время апробации методики были выявлены свыше 470 молодых людей, у которых наблюдались признаки психоэмоциональной нестабильности или потенциальной склонности к суицидальным действиям. Все они были либо полностью освобождены от службы, либо направлены на дополнительное медицинское обследование.

Как работает система PSY-РИСК

Методика представляет собой многоступенчатый механизм психологической диагностики, включающий:

  • Первичный скрининг – экспресс-оценка психоэмоционального состояния;

  • Углубленное обследование – более детальный психологический анализ при выявлении тревожных признаков;

  • Психиатрическая экспертиза – в случае серьезных подозрений на психические расстройства.

Таким образом, к службе в армии будут допущены только те молодые люди, чье психическое здоровье не вызывает опасений.

Внедрение по всей стране

В Министерстве обороны подчеркивают, что внедрение PSY-РИСК будет проходить поэтапно во всех регионах Казахстана. Это означает, что уже в ближайшее время новый стандарт оценки психологической готовности станет частью обязательной процедуры при призыве на срочную службу.

Почему это важно

По мнению специалистов, своевременная диагностика психоэмоциональных рисков позволяет предотвратить трагедии в армии, снизить число внештатных ситуаций и укрепить морально-психологическую устойчивость вооружённых сил в целом.

Таким образом, новая система PSY-РИСК – это не просто фильтр, а шаг к более безопасной и ответственной системе комплектования армии.

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