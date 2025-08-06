Через Каспий и Черное море: Казахстан прокладывает путь энергии в Европу

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Европейские государства проявляют растущий интерес к экологически чистой электроэнергии из Казахстана. В Министерстве энергетики республики подтвердили, что идут активные переговоры и подготовка к масштабному международному проекту, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Транскаспийский кабель: стратегия устойчивой энергетики

Казахстан совместно с Азербайджаном и Узбекистаном продвигает инициативу по строительству подводного энергетического кабеля. Проект позволит наладить торговлю «зеленой» электроэнергией между странами Центральной Азии, Европой и другими регионами. Основная цель — интеграция энергосистем для устойчивого экспорта чистых энергетических ресурсов.

В Минэнерго уточнили, что работа идет в направлении объединения национальных энергетических сетей с системами Азербайджана и последующим выходом на европейский рынок.

Расширение инфраструктуры — ключ к экспорту энергии

Стороны проекта уже договорились о необходимости модернизации и расширения существующей внутренней инфраструктуры. Это включает строительство новых линий электропередачи и других объектов, которые обеспечат стабильный экспорт экологически чистой электроэнергии в ЕС.

Такой подход должен значительно повысить пропускную способность сети и усилить возможности стран-участниц в международной энергетической торговле.

Европа готова подключиться к проекту через Черное море

В министерстве также сообщили, что уже сегодня ряд европейских стран выразил готовность подключиться к проекту через Черноморскую подводную линию электропередачи. Сейчас ведется подготовка к разработке технико-экономического обоснования, которая даст более точное представление о масштабах, затратах и возможностях проекта.

Этот этап станет определяющим в оценке рентабельности и перспектив масштабного энергетического сотрудничества.

Казахстан и Грузия ищут точки синергии

Наряду с техническими разработками, ведется и активная дипломатическая работа. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов недавно провел переговоры с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Главной темой обсуждения стало возможное объединение усилий по созданию транскаспийского энергетического коридора с грузинским проектом прокладки высоковольтного кабеля через Черное море.

Такое партнерство может значительно ускорить реализацию проектов и усилить энергетическую связанность региона с Европой.