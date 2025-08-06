Пять миллионов за поездку: секрет, о котором не знают даже водители Яндекс.Такси в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Амбассадор проекта @taxikolesa Демежан Карменов напомнил в своем Instagram , что любая поездка, совершаемая через сервис Яндекс.Такси в Казахстане, автоматически застрахована. При попадании в дорожно-транспортное происшествие пассажир может рассчитывать на компенсацию в размере до 5 миллионов тенге на человека, сообщает Lada.kz.

Фото: pinterest.com

Все поездки в Казахстане автоматически страхуются

Однако, как отмечает Карменов, о наличии такой страховки практически никто не знает — ни клиенты сервиса, ни сами водители.

Что делать при аварии, чтобы получить выплату

По словам Карменова, порядок действий в случае ДТП крайне важен. Чтобы не потерять возможность получить компенсацию, необходимо:

Не отменять заказ в приложении — отмена поездки аннулирует страховое покрытие;

Сразу вызвать скорую помощь и полицию , если есть травмы;

После оформления происшествия обратиться в службу поддержки Яндекс.Такси через приложение.

Именно наличие официальных документов, подтверждающих факт аварии и травм, играет ключевую роль в получении страховой выплаты. При этом Яндекс.Такси обещает полное сопровождение клиента — от подачи заявления до перечисления средств.

Страховка действует и для водителя, и для пассажира

Как уточнил эксперт, страховое покрытие распространяется на обе стороны — и водителя, и пассажира. Дополнительно подключать или оформлять ничего не требуется: защита включается автоматически при каждой поездке.

Потерять выплату легко — один неверный шаг

По словам Карменова, многие казахстанцы попадают в аварии, но остаются без компенсации лишь потому, что не знали об этих правилах.