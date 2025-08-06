Пять миллионов за поездку: секрет, о котором не знают даже водители Яндекс.Такси в Казахстане

Амбассадор проекта @taxikolesa Демежан Карменов напомнил в своем Instagram, что любая поездка, совершаемая через сервис Яндекс.Такси в Казахстане, автоматически застрахована. При попадании в дорожно-транспортное происшествие пассажир может рассчитывать на компенсацию в размере до 5 миллионов тенге на человека, сообщает Lada.kz.
Однако, как отмечает Карменов, о наличии такой страховки практически никто не знает — ни клиенты сервиса, ни сами водители.
По словам Карменова, порядок действий в случае ДТП крайне важен. Чтобы не потерять возможность получить компенсацию, необходимо:
Не отменять заказ в приложении — отмена поездки аннулирует страховое покрытие;
Сразу вызвать скорую помощь и полицию, если есть травмы;
После оформления происшествия обратиться в службу поддержки Яндекс.Такси через приложение.
Именно наличие официальных документов, подтверждающих факт аварии и травм, играет ключевую роль в получении страховой выплаты. При этом Яндекс.Такси обещает полное сопровождение клиента — от подачи заявления до перечисления средств.
Как уточнил эксперт, страховое покрытие распространяется на обе стороны — и водителя, и пассажира. Дополнительно подключать или оформлять ничего не требуется: защита включается автоматически при каждой поездке.
По словам Карменова, многие казахстанцы попадают в аварии, но остаются без компенсации лишь потому, что не знали об этих правилах.
“Люди отказываются от заказа, не вызывают скорую, не фиксируют происшествие — и остаются без копейки. А ведь всё, что нужно, — знать свои права и действовать правильно”, — подчеркивает амбассадор.
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