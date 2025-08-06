18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.53
620.52
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.08.2025, 12:35

С 11 августа — только онлайн: ЭЦП в ЦОНах Казахстана больше не выдают

Новости Казахстана 0 470

С 11 августа 2025 года в Казахстане вступает в силу новое правило получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) — теперь оформить её можно будет только онлайн. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".
Фото: пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".

Почему ЭЦП теперь только онлайн

По словам представителей Минцифры, перевод услуги в полностью дистанционный формат направлен на усиление защиты персональных данных и предотвращение мошенничества. Онлайн-оформление ЭЦП исключает возможность, что кто-то другой получит вашу подпись, воспользовавшись чужими документами в ЦОНе.

Ранее у граждан была возможность выбрать между получением ЭЦП через сайт или при личном визите в Центр обслуживания населения. Теперь личное обращение исключается, за исключением особых случаев.

Как получить ЭЦП удалённо

Для оформления ЭЦП достаточно:

  1. Перейти на портал egov.kz или pki.gov.kz;

  2. Подать заявку онлайн;

  3. Пройти биометрическую идентификацию — система автоматически сравнит изображение вашего лица с фото в базе.

Если личность подтверждена успешно, электронная подпись выдается автоматически, без участия сотрудников ЦОНа.

Что делать, если биометрия не сработала

В случае, если система не распознала лицо — например, из-за отсутствия фото в базе или технической ошибки — у пользователя есть пять попыток пройти биометрическую идентификацию.

Если все пять попыток окажутся неудачными, тогда откроется возможность получить ЭЦП через ЦОН, но только при личной идентификации у оператора и с полным пакетом документов.

Важно: без пяти неудачных онлайн-попыток подать заявку в ЦОНе невозможно. Оператор обязан сверить данные по ИИН, и если попытки не исчерпаны, отказать в обслуживании.

А если нет интернета или компьютера?

Для казахстанцев, не имеющих доступа к сети или гаджетам, предусмотрены зоны самообслуживания в ЦОНах. Там также можно пройти биометрию и получить ЭЦП — всё в цифровом режиме, без обращения к оператору.

Если лицо подтверждено системой успешно, ключ будет выдан онлайн.

Цифры и статистика

Как отметили в министерстве, только в 2025 году было выдано свыше 14,9 млн ключей ЭЦП, из которых:

  • 92,25% — через онлайн-идентификацию;

  • 7,75% — в ЦОНах.

Эти данные демонстрируют, что подавляющее большинство граждан уже перешло на цифровой способ оформления подписи, что и стало основанием для окончательного перехода на онлайн-модель.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…