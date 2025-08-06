С 11 августа — только онлайн: ЭЦП в ЦОНах Казахстана больше не выдают

С 11 августа 2025 года в Казахстане вступает в силу новое правило получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) — теперь оформить её можно будет только онлайн. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Lada.kz.
По словам представителей Минцифры, перевод услуги в полностью дистанционный формат направлен на усиление защиты персональных данных и предотвращение мошенничества. Онлайн-оформление ЭЦП исключает возможность, что кто-то другой получит вашу подпись, воспользовавшись чужими документами в ЦОНе.
Ранее у граждан была возможность выбрать между получением ЭЦП через сайт или при личном визите в Центр обслуживания населения. Теперь личное обращение исключается, за исключением особых случаев.
Для оформления ЭЦП достаточно:
Перейти на портал egov.kz или pki.gov.kz;
Подать заявку онлайн;
Пройти биометрическую идентификацию — система автоматически сравнит изображение вашего лица с фото в базе.
Если личность подтверждена успешно, электронная подпись выдается автоматически, без участия сотрудников ЦОНа.
В случае, если система не распознала лицо — например, из-за отсутствия фото в базе или технической ошибки — у пользователя есть пять попыток пройти биометрическую идентификацию.
Если все пять попыток окажутся неудачными, тогда откроется возможность получить ЭЦП через ЦОН, но только при личной идентификации у оператора и с полным пакетом документов.
Важно: без пяти неудачных онлайн-попыток подать заявку в ЦОНе невозможно. Оператор обязан сверить данные по ИИН, и если попытки не исчерпаны, отказать в обслуживании.
Для казахстанцев, не имеющих доступа к сети или гаджетам, предусмотрены зоны самообслуживания в ЦОНах. Там также можно пройти биометрию и получить ЭЦП — всё в цифровом режиме, без обращения к оператору.
Если лицо подтверждено системой успешно, ключ будет выдан онлайн.
Как отметили в министерстве, только в 2025 году было выдано свыше 14,9 млн ключей ЭЦП, из которых:
92,25% — через онлайн-идентификацию;
7,75% — в ЦОНах.
Эти данные демонстрируют, что подавляющее большинство граждан уже перешло на цифровой способ оформления подписи, что и стало основанием для окончательного перехода на онлайн-модель.
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