С 11 августа — только онлайн: ЭЦП в ЦОНах Казахстана больше не выдают

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С 11 августа 2025 года в Казахстане вступает в силу новое правило получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) — теперь оформить её можно будет только онлайн . Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".

Почему ЭЦП теперь только онлайн

По словам представителей Минцифры, перевод услуги в полностью дистанционный формат направлен на усиление защиты персональных данных и предотвращение мошенничества. Онлайн-оформление ЭЦП исключает возможность, что кто-то другой получит вашу подпись, воспользовавшись чужими документами в ЦОНе.

Ранее у граждан была возможность выбрать между получением ЭЦП через сайт или при личном визите в Центр обслуживания населения. Теперь личное обращение исключается, за исключением особых случаев.

Как получить ЭЦП удалённо

Для оформления ЭЦП достаточно:

Перейти на портал egov.kz или pki.gov.kz; Подать заявку онлайн; Пройти биометрическую идентификацию — система автоматически сравнит изображение вашего лица с фото в базе.

Если личность подтверждена успешно, электронная подпись выдается автоматически, без участия сотрудников ЦОНа.

Что делать, если биометрия не сработала

В случае, если система не распознала лицо — например, из-за отсутствия фото в базе или технической ошибки — у пользователя есть пять попыток пройти биометрическую идентификацию.

Если все пять попыток окажутся неудачными, тогда откроется возможность получить ЭЦП через ЦОН, но только при личной идентификации у оператора и с полным пакетом документов.

Важно: без пяти неудачных онлайн-попыток подать заявку в ЦОНе невозможно. Оператор обязан сверить данные по ИИН, и если попытки не исчерпаны, отказать в обслуживании.

А если нет интернета или компьютера?

Для казахстанцев, не имеющих доступа к сети или гаджетам, предусмотрены зоны самообслуживания в ЦОНах. Там также можно пройти биометрию и получить ЭЦП — всё в цифровом режиме, без обращения к оператору.

Если лицо подтверждено системой успешно, ключ будет выдан онлайн.

Цифры и статистика

Как отметили в министерстве, только в 2025 году было выдано свыше 14,9 млн ключей ЭЦП, из которых:

92,25% — через онлайн-идентификацию;

7,75% — в ЦОНах.

Эти данные демонстрируют, что подавляющее большинство граждан уже перешло на цифровой способ оформления подписи, что и стало основанием для окончательного перехода на онлайн-модель.