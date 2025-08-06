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06.08.2025, 14:01

В Тбилиси найден мертвым пропавший гражданин Казахстана

Новости Казахстана 0 607

27-летний казахстанец Чингиз Муссадилов, пропавший в столице Грузии в ночь на 4 августа, найден погибшим. Информацию о его смерти подтвердили родственники и представители казахстанского посольства, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Последний раз его видели возле ночного клуба

По словам друзей, Чингиз пропал после того, как в ночь с воскресенья на понедельник находился возле клуба Laila, расположенного в центральной части Тбилиси, рядом со станцией метро "Руставели". Его видели около 03:00–04:00 утра, после чего он не вернулся домой и не появился на работе.

«Он не предупредил никого, это на него совсем не похоже», — поделились коллеги и знакомые молодого человека.

После исчезновения Чингиз перестал выходить на связь, не отвечал на звонки и сообщения, что стало тревожным сигналом для его окружения.

Активные поиски и призывы о помощи

Друзья и родные незамедлительно обратились в полицию Тбилиси и начали активный розыск. В социальных сетях распространялись ориентировки с приметами пропавшего: мужчина носил очки, был среднего телосложения, ростом около 170 см, с черными волосами с сединой и зелёно-карими глазами. На нём была тёмно-зелёная льняная рубашка с коротким рукавом и тёмно-серые брюки.

Причины смерти пока неизвестны

К сожалению, спустя несколько дней поисков Чингиза Муссадилова нашли мёртвым. Точные обстоятельства его гибели пока остаются неизвестными. Грузинские правоохранительные органы не предоставили официальной информации, расследование продолжается.

Подтверждение от посольства и запрос в МИД

Факт гибели казахстанца подтвердили и в посольстве Грузии в Казахстане. Редакция направила запрос за официальным комментарием также в Министерство иностранных дел РК.

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