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06.08.2025, 14:40

Премьер Бектенов резко прокомментировал обстановку на границе с Россией и Кыргызстаном

Новости Казахстана 0 410

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание, посвященное ходу исполнения поручений Президента страны по модернизации международных автомобильных пунктов пропуска. Особое внимание на встрече было уделено проблемам с организацией работы и затягиванием сроков реконструкции на границах с Россией и Кыргызстаном, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Доклады от ключевых ведомств

В совещании приняли участие министр транспорта Нурлан Сауранбаев, исполняющий обязанности министра финансов Ержан Биржанов, а также заместитель председателя КНБ – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов. Каждый из них представил отчеты по текущему статусу модернизационных работ на пограничных пунктах.

Согласно информации Министерства финансов, в 2025 году на внешних границах ЕАЭС (в направлении Китая, Узбекистана и Туркменистана) запланирована реконструкция девяти автомобильных пунктов пропуска. На сегодняшний день уже завершены и введены в эксплуатацию четыре из них:

  • Капланбек

  • Атамекен

  • Кольжат

  • Алаколь

Оставшиеся пять объектов должны быть сданы до конца текущего года. Помимо этого, вне основного плана ведется масштабная реконструкция пассажирского пункта пропуска «Жибек жолы», окончание работ по которому намечено на первую половину 2026 года.

Современные требования к инфраструктуре

Модернизация пунктов пропуска проводится с учетом новых стандартов. Акцент делается на:

  • Шестиполосные подъездные дороги;

  • Единую инфраструктуру для всех задействованных служб;

  • Внедрение электронных систем контроля и мониторинга.

Цель – обеспечить безопасность, ускорить процессы проверки и создать комфортные условия как для граждан, так и для сотрудников госслужб.

Жесткая критика и кадровые меры

Ознакомившись с докладами, Олжас Бектенов резко раскритиковал работу профильных министерств. Особую обеспокоенность у главы правительства вызвало затягивание сроков ремонта и слабая организация деятельности таможенной службы, особенно на пунктах пропуска, расположенных на границе с Российской Федерацией и Кыргызстаном.

В этой связи Премьер-министр поручил:

  • Привлечь к ответственности председателя Комитета государственных доходов Минфина и председателя Комитета автомобильных дорог Минтранса за ненадлежащее исполнение задач.

  • Направить ответственных руководителей министерств в регионы для координации хода реконструкции на местах.

  • Ужесточить требования к кадровому составу таможни, особенно тем, кто работает непосредственно на границе.

Новые обязательства для министров

В целях усиления контроля за ходом работ Премьер-министр поручил:

  • Министрам транспорта и финансов еженедельно отчитываться о ходе модернизации пунктов пропуска;

  • Обеспечить полную техническую оснащенность пунктов – от оборудования до стабильного интернет-доступа;

  • Усилить дисциплину и требования к персоналу на местах.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ещё один болтун, где сроки исполнения.
06.08.2025, 11:36
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