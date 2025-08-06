Семьи предпринимателей — первые в списке проверок по новому Налоговому кодексу: кого это коснется

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С вступлением в силу обновленного Налогового кодекса Казахстана бизнес-сообщество готовится к новой волне фискального надзора. Особенное внимание налоговиков, как ожидается, будет приковано к малым и средним предприятиям, особенно к тем, кто пытается одновременно работать на разных налоговых режимах. Об этом рассказал налоговый эксперт Айдар Масатбаев в интервью Digital Business , сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Семейный бизнес в зоне риска

По словам специалиста, под первую волну проверок могут попасть семьи, в которых супруги ведут раздельный бизнес, даже если эти компании формально не связаны между собой и работают в разных сферах.

— Например, один супруг занимается образовательными услугами, а другой — торговлей. Несмотря на различие направлений, налоговики могут попытаться объединить их доходы, если один из них работает на общеустановленном режиме, — пояснил Масатбаев.

Таким образом, даже законопослушные предприниматели рискуют оказаться в неудобной ситуации, если налоговая решит рассматривать их деятельность как искусственное дробление бизнеса.

Дробление бизнеса как причина усиленного внимания

Главная причина такой настороженности — частые попытки предпринимателей разделить бизнес-структуру между несколькими юрлицами для оптимизации налогообложения. Один из популярных подходов — создать две компании: одну для работы с корпоративными клиентами на общеустановленном режиме, вторую — для работы с физлицами на упрощенной декларации.

Однако в условиях нового налогового регулирования такие схемы становятся особенно уязвимыми.

— Если налоговая сочтет, что бизнес искусственно раздроблен, она может объединить обороты обеих компаний. В результате предприниматель утратит право на льготный режим, — отметил эксперт.

Поиск решений: осторожность прежде всего

Несмотря на очевидные риски, предприниматели продолжают искать способы сохранить выгодные налоговые условия, не нарушая закон. При этом большинство старается не экспериментировать, осознавая возможные последствия.

— Пока четкого ответа, как сохранить упрощенную систему при работе с клиентами на общем режиме, нет. Но рано или поздно решения появятся — через консультации или собственные находки бизнеса. Главное — не увлекаться и действовать максимально осторожно, — предупредил Масатбаев.

Эксперт также добавил, что любые действия по оптимизации должны быть юридически обоснованными и прозрачными. Иначе бизнес может столкнуться с доначислениями, штрафами и даже уголовной ответственностью.

Вывод: консервативный подход — залог безопасности

В условиях ужесточения налогового контроля дробление бизнеса становится особенно опасной практикой. В первую очередь под подозрение могут попасть семейные компании, особенно если они работают на разных налоговых режимах.

Налоговики всё чаще воспринимают такие схемы как попытку ухода от налогов и готовы применять к ним санкции. Поэтому, по словам Масатбаева, в ближайшее время предпринимателям стоит действовать сдержанно, привлекая профессиональных консультантов и избегая сомнительных решений.