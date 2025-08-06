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06.08.2025, 16:38

Жилищные перемены с сентября: кто и как теперь будет управлять многоквартирными домами в Казахстане

Новости Казахстана 0 578

С середины сентября 2025 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила управления многоквартирными домами. Нововведения затрагивают всех участников жилищной сферы — от председателей ОСИ и КСК до простых собственников квартир. Упрощаются формы управления, вводятся штрафы за нарушения, усиливается контроль за отчетностью, а также регламентируются взносы и порядок собраний, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Управление домами: остаются только две формы

Ранее действовали три формы управления многоквартирным домом:

  • ОСИ (объединение собственников имущества);

  • простое товарищество;

  • непосредственное управление (НУ).

Теперь простое товарищество исключено. Остаются только:

  • ОСИ — юридическое лицо, созданное в пределах одного дома (или комплекса с общей инфраструктурой). Требует регистрации, протокола собрания, оплаты сбора и избрания председателя на 3 года.

  • НУ — форма для домов с числом квартир до 36. Управление осуществляется без регистрации юрлица, самостоятельно. Если квартир больше — обязателен договор с управляющей компанией.

Если форма управления отсутствует, акимат может временно назначить управляющую организацию для обеспечения безопасности и порядка.

КСК больше не управляет — только обслуживает

Кооперативы собственников квартир (КСК) теперь не будут самостоятельной формой управления. Они становятся подрядчиками, нанимаемыми жильцами на основании договора.

Что важно знать:

  • КСК приравниваются к управляющим компаниям (УК).

  • Выбор и смена КСК/УК возможны только по решению общего собрания.

  • Все действующие КСК и ПКСК должны пройти перерегистрацию. В противном случае их могут ликвидировать через суд.

  • Управляющие обязаны иметь сертификаты профессиональной квалификации — информация о них будет публичной.

  • При прекращении работы они обязаны передать документы и имущество в течение 10 рабочих дней.

Разница между КСК и УК:

  • КСК — некоммерческая структура, деньги идут только на нужды дома.

  • УК — коммерческая организация, обязана платить налоги, включая НДС.

Взносы: строгое разделение и порядок оплаты

Вводится четкое разграничение трех видов взносов:

  1. Текущие — повседневные расходы (уборка, освещение, мелкий ремонт, пожарная безопасность). Начисляются пропорционально площади. Минимальный тариф будет привязан к МРП.

  2. Накопительные — капитальный ремонт. Установлен обязательный минимум — 0.005 МРП за 1 кв. м. Средства можно использовать только по решению собрания.

  3. Целевые — дополнительные нужды, например, установка домофона или ремонт подъезда. Взимаются по необходимости.

Условия оплаты:

  • Срок оплаты — до 25-го числа следующего месяца.

  • За просрочку начисляется пеня без срока давности.

  • Задолженность более двух месяцев может быть взыскана через суд или нотариуса.

  • Все собственники обязаны платить — вне зависимости от использования помещений.

Собрания жильцов: гибкость и цифровизация

Проводить собрания теперь можно:

  • очно;

  • заочно — в виде письменного опроса или через цифровые платформы.

Ключевые моменты:

  • Решения принимаются большинством (от 51 % голосов).

  • Уведомлять о собрании нужно минимум за 5 дней.

  • Можно проводить голосование отдельно по подъездам — если вопрос касается только их.

  • Один объект — один голос. У собственников нескольких объектов — больше голосов.

  • Каждый имеет право знать, кто и как голосовал.

Штрафы: ответственность за отчетность и документы

Одна из острых проблем — не переданные документы, закрытые счета и несвоевременные отчеты. Теперь за такие действия вводятся ощутимые штрафы:

Размеры штрафов:

  • от 50 до 400 МРП (до 1,6 млн тенге).

Важно:
Штрафы не могут выплачиваться за счет жильцов. Отвечают лично председатели ОСИ, руководители УК или застройщики.

Новые правила отчетности

Устанавливаются конкретные сроки:

  • Финансовый отчет — ежемесячно до 20-го числа.

  • Годовой отчет — до 1 апреля следующего года.

Все отчеты должны быть размещены в общедоступных местах и на цифровых ЖКХ-платформах.

Арендаторы: обязательное участие в управлении

Собственники, сдающие имущество в аренду (квартиры, кладовки, паркинги), обязаны:

  • сообщить об аренде председателю ОСИ или УК;

  • передать данные арендатора;

  • участвовать в собраниях и быть на связи с управляющими на случай ЧС.

Аренда не освобождает от участия в управлении домом.

Главное из новых правил — кратко:

  • Управление только через ОСИ или НУ.

  • КСК и УК работают по договору, индивидуальные соглашения с жильцами запрещены.

  • Ответственность за нарушения — персональная, а не коллективная.

  • Взносы структурированы, оплата — по установленным срокам.

  • Жилищная инспекция получает больше полномочий.

Вывод:
Новые правила делают систему ЖКХ в Казахстане более прозрачной, справедливой и ориентированной на интересы жильцов. Жестче — но понятнее.

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