Жилищные перемены с сентября: кто и как теперь будет управлять многоквартирными домами в Казахстане

С середины сентября 2025 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила управления многоквартирными домами. Нововведения затрагивают всех участников жилищной сферы — от председателей ОСИ и КСК до простых собственников квартир. Упрощаются формы управления, вводятся штрафы за нарушения, усиливается контроль за отчетностью, а также регламентируются взносы и порядок собраний, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Ранее действовали три формы управления многоквартирным домом:
ОСИ (объединение собственников имущества);
простое товарищество;
непосредственное управление (НУ).
Теперь простое товарищество исключено. Остаются только:
ОСИ — юридическое лицо, созданное в пределах одного дома (или комплекса с общей инфраструктурой). Требует регистрации, протокола собрания, оплаты сбора и избрания председателя на 3 года.
НУ — форма для домов с числом квартир до 36. Управление осуществляется без регистрации юрлица, самостоятельно. Если квартир больше — обязателен договор с управляющей компанией.
Если форма управления отсутствует, акимат может временно назначить управляющую организацию для обеспечения безопасности и порядка.
Кооперативы собственников квартир (КСК) теперь не будут самостоятельной формой управления. Они становятся подрядчиками, нанимаемыми жильцами на основании договора.
Что важно знать:
КСК приравниваются к управляющим компаниям (УК).
Выбор и смена КСК/УК возможны только по решению общего собрания.
Все действующие КСК и ПКСК должны пройти перерегистрацию. В противном случае их могут ликвидировать через суд.
Управляющие обязаны иметь сертификаты профессиональной квалификации — информация о них будет публичной.
При прекращении работы они обязаны передать документы и имущество в течение 10 рабочих дней.
Разница между КСК и УК:
КСК — некоммерческая структура, деньги идут только на нужды дома.
УК — коммерческая организация, обязана платить налоги, включая НДС.
Вводится четкое разграничение трех видов взносов:
Текущие — повседневные расходы (уборка, освещение, мелкий ремонт, пожарная безопасность). Начисляются пропорционально площади. Минимальный тариф будет привязан к МРП.
Накопительные — капитальный ремонт. Установлен обязательный минимум — 0.005 МРП за 1 кв. м. Средства можно использовать только по решению собрания.
Целевые — дополнительные нужды, например, установка домофона или ремонт подъезда. Взимаются по необходимости.
Условия оплаты:
Срок оплаты — до 25-го числа следующего месяца.
За просрочку начисляется пеня без срока давности.
Задолженность более двух месяцев может быть взыскана через суд или нотариуса.
Все собственники обязаны платить — вне зависимости от использования помещений.
Проводить собрания теперь можно:
очно;
заочно — в виде письменного опроса или через цифровые платформы.
Ключевые моменты:
Решения принимаются большинством (от 51 % голосов).
Уведомлять о собрании нужно минимум за 5 дней.
Можно проводить голосование отдельно по подъездам — если вопрос касается только их.
Один объект — один голос. У собственников нескольких объектов — больше голосов.
Каждый имеет право знать, кто и как голосовал.
Одна из острых проблем — не переданные документы, закрытые счета и несвоевременные отчеты. Теперь за такие действия вводятся ощутимые штрафы:
Размеры штрафов:
от 50 до 400 МРП (до 1,6 млн тенге).
Важно:
Штрафы не могут выплачиваться за счет жильцов. Отвечают лично председатели ОСИ, руководители УК или застройщики.
Устанавливаются конкретные сроки:
Финансовый отчет — ежемесячно до 20-го числа.
Годовой отчет — до 1 апреля следующего года.
Все отчеты должны быть размещены в общедоступных местах и на цифровых ЖКХ-платформах.
Собственники, сдающие имущество в аренду (квартиры, кладовки, паркинги), обязаны:
сообщить об аренде председателю ОСИ или УК;
передать данные арендатора;
участвовать в собраниях и быть на связи с управляющими на случай ЧС.
Аренда не освобождает от участия в управлении домом.
Управление только через ОСИ или НУ.
КСК и УК работают по договору, индивидуальные соглашения с жильцами запрещены.
Ответственность за нарушения — персональная, а не коллективная.
Взносы структурированы, оплата — по установленным срокам.
Жилищная инспекция получает больше полномочий.
Вывод:
Новые правила делают систему ЖКХ в Казахстане более прозрачной, справедливой и ориентированной на интересы жильцов. Жестче — но понятнее.
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