Жилищные перемены с сентября: кто и как теперь будет управлять многоквартирными домами в Казахстане

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С середины сентября 2025 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила управления многоквартирными домами. Нововведения затрагивают всех участников жилищной сферы — от председателей ОСИ и КСК до простых собственников квартир. Упрощаются формы управления, вводятся штрафы за нарушения, усиливается контроль за отчетностью, а также регламентируются взносы и порядок собраний, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: pinterest.com

Управление домами: остаются только две формы

Ранее действовали три формы управления многоквартирным домом:

ОСИ (объединение собственников имущества);

простое товарищество;

непосредственное управление (НУ).

Теперь простое товарищество исключено. Остаются только:

ОСИ — юридическое лицо, созданное в пределах одного дома (или комплекса с общей инфраструктурой). Требует регистрации, протокола собрания, оплаты сбора и избрания председателя на 3 года.

НУ — форма для домов с числом квартир до 36. Управление осуществляется без регистрации юрлица, самостоятельно. Если квартир больше — обязателен договор с управляющей компанией.

Если форма управления отсутствует, акимат может временно назначить управляющую организацию для обеспечения безопасности и порядка.

КСК больше не управляет — только обслуживает

Кооперативы собственников квартир (КСК) теперь не будут самостоятельной формой управления. Они становятся подрядчиками, нанимаемыми жильцами на основании договора.

Что важно знать:

КСК приравниваются к управляющим компаниям (УК).

Выбор и смена КСК/УК возможны только по решению общего собрания.

Все действующие КСК и ПКСК должны пройти перерегистрацию. В противном случае их могут ликвидировать через суд.

Управляющие обязаны иметь сертификаты профессиональной квалификации — информация о них будет публичной.

При прекращении работы они обязаны передать документы и имущество в течение 10 рабочих дней.

Разница между КСК и УК:

КСК — некоммерческая структура, деньги идут только на нужды дома.

УК — коммерческая организация, обязана платить налоги, включая НДС.

Взносы: строгое разделение и порядок оплаты

Вводится четкое разграничение трех видов взносов:

Текущие — повседневные расходы (уборка, освещение, мелкий ремонт, пожарная безопасность). Начисляются пропорционально площади. Минимальный тариф будет привязан к МРП. Накопительные — капитальный ремонт. Установлен обязательный минимум — 0.005 МРП за 1 кв. м. Средства можно использовать только по решению собрания. Целевые — дополнительные нужды, например, установка домофона или ремонт подъезда. Взимаются по необходимости.

Условия оплаты:

Срок оплаты — до 25-го числа следующего месяца.

За просрочку начисляется пеня без срока давности.

Задолженность более двух месяцев может быть взыскана через суд или нотариуса.

Все собственники обязаны платить — вне зависимости от использования помещений.

Собрания жильцов: гибкость и цифровизация

Проводить собрания теперь можно:

очно;

заочно — в виде письменного опроса или через цифровые платформы.

Ключевые моменты:

Решения принимаются большинством (от 51 % голосов).

Уведомлять о собрании нужно минимум за 5 дней.

Можно проводить голосование отдельно по подъездам — если вопрос касается только их.

Один объект — один голос. У собственников нескольких объектов — больше голосов.

Каждый имеет право знать, кто и как голосовал.

Штрафы: ответственность за отчетность и документы

Одна из острых проблем — не переданные документы, закрытые счета и несвоевременные отчеты. Теперь за такие действия вводятся ощутимые штрафы:

Размеры штрафов:

от 50 до 400 МРП (до 1,6 млн тенге).

Важно:

Штрафы не могут выплачиваться за счет жильцов. Отвечают лично председатели ОСИ, руководители УК или застройщики.

Новые правила отчетности

Устанавливаются конкретные сроки:

Финансовый отчет — ежемесячно до 20-го числа.

Годовой отчет — до 1 апреля следующего года.

Все отчеты должны быть размещены в общедоступных местах и на цифровых ЖКХ-платформах.

Арендаторы: обязательное участие в управлении

Собственники, сдающие имущество в аренду (квартиры, кладовки, паркинги), обязаны:

сообщить об аренде председателю ОСИ или УК;

передать данные арендатора;

участвовать в собраниях и быть на связи с управляющими на случай ЧС.

Аренда не освобождает от участия в управлении домом.

Главное из новых правил — кратко:

Управление только через ОСИ или НУ.

КСК и УК работают по договору, индивидуальные соглашения с жильцами запрещены.

Ответственность за нарушения — персональная, а не коллективная.

Взносы структурированы, оплата — по установленным срокам.

Жилищная инспекция получает больше полномочий.

Вывод:

Новые правила делают систему ЖКХ в Казахстане более прозрачной, справедливой и ориентированной на интересы жильцов. Жестче — но понятнее.