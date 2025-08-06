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06.08.2025, 17:31

Прокуроры напомнили: казахстанцы имеют право на дополнительный отпуск - три дня в году

Новости Казахстана 0 330

Работодатели в Казахстане обязаны предоставлять сотрудникам до трёх дней социального отпуска ежегодно для прохождения скрининговых медицинских обследований. Об этом напомнили в прокуратуре Жетісуской области, ссылаясь на положения Трудового кодекса РК, сообщает Lada.kz. 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Прокуратура выявила нарушения

Проверка, проведённая органами прокуратуры в Каратальском районе, выявила серьёзные нарушения. Как оказалось, за последние два года более 90 работников в районе не проходили обязательные скрининговые обследования. Причиной стало то, что их работодатели не предоставляли им положенные дни социального отпуска.

Кроме того, выяснилось, что около 70 сотрудников трудились без страхового покрытия от несчастных случаев, несмотря на то что такое страхование также является обязательным в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Работодатели привлечены к ответственности

По итогам прокурорской проверки были восстановлены права работников. Три работодателя, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности. Прокуратура подчеркнула, что надзор за соблюдением трудового законодательства будет продолжен.

Что такое социальный отпуск?

Согласно статье 87 Трудового кодекса Республики Казахстан, социальный отпуск представляет собой освобождение работника от работы на определённый период для выполнения социальных обязанностей и целей. Среди них:

  • прохождение ежегодных скрининговых обследований;

  • уход за детьми;

  • получение образования без отрыва от производства;

  • и другие социальные причины.

В контексте медицинского обследования работнику полагается не более трёх рабочих дней социального отпуска в год. При этом период такого отпуска засчитывается в общий трудовой стаж, если иное не установлено законодательством.

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