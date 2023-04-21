Мы чувствовали запах газа: выжившие семьи рассказали о взрыве в Жанаозене

Первыми к обрушившемуся дому прибежали ближайшие соседи. Мужчины начали искать под завалами жильцов и ориентировались в темноте на звуки.По официальной версии, трагедия в Жанаозене могла произойти из-за хлопка газовоздушной смеси. Первичная информация о взрыве газового баллона не нашла своего подтверждения. Родной брат пострадавшего при происшествии рассказывает, что несколько недель назад во дворе их дома подрядчики меняли трубы. Не исключено, что они могли задеть подземный газопровод, что и привело к утечке газа. Эту версию будут проверять члены комиссии.