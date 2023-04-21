Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Апреля
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.63 KZT
  • €1 = 499.37 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Лада TV

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 08:58

Просмотров: 1849

Мы чувствовали запах газа: выжившие семьи рассказали о взрыве в Жанаозене

В Жанаозене в одном из домов утром 17 апреля случился взрыв. В результате обрушился подъезд, погибли 4 человека. Родной брат пострадавшего рассказывает, что несколько недель назад во дворе их дома подрядчики меняли трубы. По его словам, не исключено, что они могли задеть подземный газопровод, что и привело к утечке газа. О запахе газа рассказали и другие жильцы дома.

Иллюстрация Lada.kz
Первыми к обрушившемуся дому прибежали ближайшие соседи. Мужчины начали искать под завалами жильцов и ориентировались в темноте на звуки.

По официальной версии, трагедия в Жанаозене могла произойти из-за хлопка газовоздушной смеси. Первичная информация о взрыве газового баллона не нашла своего подтверждения. Родной брат пострадавшего при происшествии рассказывает, что несколько недель назад во дворе их дома подрядчики меняли трубы. Не исключено, что они могли задеть подземный газопровод, что и привело к утечке газа. Эту версию будут проверять члены комиссии.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Kain-Livesy
  • sakura.68
  • sergei 66
  • Sportikus
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 09:55
"Мы чувствовали запах газа"- и молчали? В газ специально добавляют газ меркаптан с отвратительным химическим запахом, меркаптан должен сигнализировать об утечке газа, сам он безвреден, при обнаружении запаха газа нужно сразу же покинуть помещение, ни в коем случае не включать свет и електроприборы, не зажигать огонь и немедленно вызвать аварийную газовую службу по номеру 104! hypnosis
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Kain-Livesy
  • sakura.68
  • Sportikus
 Al Neri (Посетители) Сегодня, 09:40
Угарный газ не имеет цвета и запаха из-за этого он опасен, люди теряют сознание и задыхаются не замечая угрозы.

Природный газ тоже практически не имеет запаха, поэтому в него добавляют крайне летучий газ меркаптан с отвратительным химическим запахом. Меркаптан должен сигнализировать об утечке газа, сам он безвреден.

В Актюбинске на меркаптане не экономят, поэтому сжиженный газ от туда резче чуствуется. Не ругайте актюбинский газ, он безопасный, если запах не выветривается после заправки, то нужно срочно проверять ГБО
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика