«Трёхсменка» в школах Мангистау: как будут учиться дети в переполненных зданиях

Проблема дефицита школ не решается, а ежегодно только усугубляется. Причин этому много – начиная с высокой рождаемости, урбанизации и заканчивая бесконтрольным строительством жилья.Сегодня в регионе официально значится 15 школ, занятия в которых стабильно проходят в 3 смены. Еще три школы, как выражаются чиновники «с риском перехода на трехсменку». И эта новость, конечно, не обрадовала родителей.Отсюда и чуть ли не главный вопрос, который накануне нового учебного года встал перед организаторами школьного образования: как усадить за парты всех учеников? Ответ на этот вопрос пыталась найти журналист Жанна Сагидулла. Подробнее в репортаже Lada.kz.