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ЛАДА.kz » Лада TV

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 09:04

Просмотров: 19

«Трёхсменка» в школах Мангистау: как будут учиться дети в переполненных зданиях

Мангистау вот уже много лет бьёт рекорды по рождаемости. Лидирующие позиции область не сдает уже несколько лет. С каждым годом число первоклашек растёт. При том, что строительство новых школ катастрофически не успевает за ростом населения.

Иллюстрация Lada.kz
Проблема дефицита школ не решается, а ежегодно только усугубляется. Причин этому много – начиная с высокой рождаемости, урбанизации и заканчивая бесконтрольным строительством жилья.

Сегодня в регионе официально значится 15 школ, занятия в которых стабильно проходят в 3 смены. Еще три школы, как выражаются чиновники «с риском перехода на трехсменку». И эта новость, конечно, не обрадовала родителей.

Отсюда и чуть ли не главный вопрос, который накануне нового учебного года встал перед организаторами школьного образования: как усадить за парты всех учеников? Ответ на этот вопрос пыталась найти журналист Жанна Сагидулла. Подробнее в репортаже Lada.kz.




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