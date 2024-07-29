Главная проблема Актау! Как жители выживают в условиях дефицита воды

Лето у жителей Актау выдалось поистине сложным – население столкнулось с частыми отключениями воды. Одно из них произошло буквально недавно – с 24 на 25 июля. Lada.kz узнала у горожан о том, как они выживают в условиях дефицита воды, а также о том, что, по их мнению, стало причиной многолетней проблемы.
Корреспондент Lada.kz на фоне участившихся в последнее время отключений воды, в том числе питьевой, провел опрос среди населения. Жители Актау рассказали о своих, так называемых лайфаках, применяемых в условиях дефицита воды. Люди также высказали свои версии того, что послужило причинами создавшейся много лет назад сложной ситуации.
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