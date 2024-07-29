Главная проблема Актау! Как жители выживают в условиях дефицита воды

Лето у жителей Актау выдалось поистине сложным – население столкнулось с частыми отключениями воды. Одно из них произошло буквально недавно – с 24 на 25 июля. Lada.kz узнала у горожан о том, как они выживают в условиях дефицита воды, а также о том, что, по их мнению, стало причиной многолетней проблемы.