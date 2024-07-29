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29.07.2024, 14:13

Главная проблема Актау! Как жители выживают в условиях дефицита воды

Лада TV 0 903 Алия Шарипова

Лето у жителей Актау выдалось поистине сложным – население столкнулось с частыми отключениями воды. Одно из них произошло буквально недавно – с 24 на 25 июля. Lada.kz узнала у горожан о том, как они выживают в условиях дефицита воды, а также о том, что, по их мнению, стало причиной многолетней проблемы.

Иллюстрация Lada.kz
Иллюстрация Lada.kz

Корреспондент Lada.kz на фоне участившихся в последнее время отключений воды, в том числе питьевой, провел опрос среди населения. Жители Актау рассказали о своих, так называемых лайфаках, применяемых в условиях дефицита воды. Люди также высказали свои версии того, что послужило причинами создавшейся много лет назад сложной ситуации.

Подробнее в сюжете.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
StarlightDragon
StarlightDragon
Возле тэц-2 и тэц-3 достаточно места под новые ктц и опреснительные установки. Вместо того что-бы без остановки латать дырки в паутинке - начали бы подготавливать площадки под новые производственные мощности. Сегодня только читал про дефицит кадров тэц. Ещё бы) Зарплата мизер, всё на старом оборудовании. Закуп чего-то нового тоже осуществляется там где подешевле выйдет, а не там где будет качественно.
29.07.2024, 16:34
Ed Word
Ed Word
Вся проблема в коррупции или неэффективном управлении и расстрате средств, ну соответственно отстуствии ответственности и соответсвующего наказания. МАЭК, инфраструктуру ЖКХ, энергетики и водоснабжения довели до критического состояния, страдают не только население, но и промышленность дающая стране валюту и налоги, и что в итоге, кто ответил, кого и как наказали!?? Максимум сняли и переставили на другую должность и все!? Да пусть не сегодня, но разве виновные определены, строго наказаны и компенсировали хоть какой то урон!?? Нет, вот и воды нет и не только ее! Улыбаемся и машем, нагибаемся и пашем! Мир всем!
29.07.2024, 10:31
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