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30.07.2024, 17:57

Когда в Актау закончится замена магистральных сетей

Лада TV 0 13 Наталья Вронская

Согласно постановлению Правительства «О реконструкции магистральных теплосетей» Актау, 44 км из 47 км магистральных теплопроводов, находящихся на балансе МАЭК, планируется поэтапно обновить в течение 2024-2026 годов. Этим летом коммунальщики меняют 11,4 км труб, сообщает пресс-служба акима области.

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На данный момент выполнено 85% демонтажных работ (надземные - 4500м, подземные - 4970м, общая высота: 9470м). Из России было доставлено 7594 м или 60% тепловых труб (ДУ-820 мм - 4176 м, ДУ-720 мм - 1380 м, ДУ-530 мм - 2038м).

 

В управлении ЖКХ сообщили, что трубы из России поступают постепенно, в соответствии с графиком. До начала отопительного сезона успеют поставить весь объем, - заверили в областном акимате.

Строительно-монтажные работы были разделены на 6 участков, мобилизовано 10 субподрядчиков, 105 рабочих, 30 единиц спецтехники. Общие работы на всех участках, включая другие микрорайоны, будут завершены до сентября текущего года.

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
"До сентября", смешно ?. Это как воду включают "до 20:00", а по факту в 8 утра? Там работы еще гора, да и вообще не факт, что при включении воды где-то не будет прорыва и опять будут все раскапывать
31.07.2024, 04:29
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