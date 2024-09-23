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23.09.2024, 18:30

Запуск ядерного реактора в Мангистау. Как это было?

Лада TV 0 834 Наталья Вронская

Более 25 лет прошло с тех пор, как остановили БН-350, первый в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах. Корреспондент lada.kz побеседовала с человеком, стоявшим у самых истоков запуска реактора. Наш гость - Юрий Михайлович Сюваткин, старший оператор 7 разряда.

коллаж Lada.kz
коллаж Lada.kz

На комбинат Юрий Михайлович пришел 20-летним  парнем. За свою трудовую деятельность он в совершенстве изучил основное и вспомогательное оборудование реактора, освоил приемы и методы обслуживания и ремонта сложного, а порой и уникального, оборудования РУ БН-350. Повышал свой квалификационный уровень и помогал обучать молодых специалистов.

На пенсию Юрий Сюваткин вышел в 2015 году, отдав БН-350 43 года своей жизни. Сегодня он  вспоминает свои трудовые будни и говорит, что ни разу не пожалел о том, что строил карьеру именно в этой сфере.

Справочно:

Первая атомная электростанция на быстрых нейтронах БН-350 начала свой жизненный цикл 25 июля 1960 года. Именно в этот день было принято Постановление Совета Министров СССР, на основании которого Приказом Министра среднего машиностроения началась разработка промышленного двухцелевого атомного реактора на быстрых нейтронах тепловой мощностью 1 млн. кВт.

Благодаря  труду Физико-энергетического института, Опытного конструкторского бюро машиностроения, Всероссийского проектного и научно-исследовательского института комплексной энергетической технологии 24 марта 1963 года начались проектно-конструкторские работы по созданию атомного реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-350. И уже на следующий год в Мангистау закипели строительно-монтажные работы по возведению атомного реактора.

Официальный физический пуск был осуществлен 29 ноября 1972 года в присутствии членов пусконаладочной комиссии во главе с начальником четвертого управления Министерства среднего машиностроения СССР, генерал-майором Александром Зверевым.

Реакторная установка БН-350 отработала более 25 лет и была остановлена 16 марта 1998 года, а через год, 22 апреля 1999 года, Правительство РК приняло решение о снятии реактора БН-350 с эксплуатации. Время работы реактора на мощности составило 170 тысяч часов, при этом топливо перегружалось 63 раза. Работа реактора характеризовалась высоким коэффициентом использования рабочего времени, который за весь период эксплуатации составил 0,88. В парогенераторах реактора БН-350 на номинальной мощности вырабатывалось 950 тонн/час пара с температурой 386 градусов, что позволило использовать его для получения до 125 МВт электроэнергии и одновременно производить до 80 тысяч тонн/сутки дистиллята из морской воды. Таким образом, реакторная установка БН-350 отработала четверть века с максимальной мощностью 750 МВт, при этом средняя мощность за время эксплуатации составила 600 МВт.

Учитывая уникальность объекта, его потенциальную опасность и технологическую сложность работ, в 2003 году Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК были разработаны и утверждены «Основные положения Проекта вывода из эксплуатации РУ БН-350». Перед коллективом подразделения стояло много задач, связанных с выводом реактора из эксплуатации:

1. Содержание в радиационном и пожаробезопасном состоянии реакторной установки.

2. Реализация проектов по переработке натрия.

3. Отверждение жидких радиоактивных отходов, находящихся на хранении.

Это далеко не все работы, проводимые на реакторной установке, их очень много, и многие из них уникальны, как и люди – руководители, инженеры, рабочие, которые претворяют в жизнь идеи, технологии, научные разработки и решают технически сложные проблемы иногда впервые в мировой практике.

В 2019 году ТОО «МАЭК» и ООО «МЭТР» заключили договор на разработку Технико-экономического обоснования «Проекта вывода из эксплуатации РУ БН-350». В рамках его реализации предусмотрено привлечение трудовых ресурсов на этап проведения строительно-монтажных работ и этап долгосрочного хранения РАО, где могут быть задействованы специалисты ТОО «МАЭК». Организация работ по реконструкции РУ БН-350 посредством поставщика (по контракту), мероприятия по обеспечению радиационной безопасности, техники безопасности и охране труда персонала, а также по рациональной организации труда на рабочих местах были включены в ТЭО. Конечным продуктом проекта вывода из эксплуатации РУ БН-350 являются радиоактивные отходы, накопленные за время эксплуатации и образующиеся в процессе вывода из эксплуатации, приведенные в состояние, пригодное для захоронения.

На совещании по вопросам реакторной установки БН-350 с участием экспертов в атомной отрасли департаментом атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК в апреле текущего года было принято решение о передаче ТЭО «Проект вывода из эксплуатации реакторной установки БН-350» в региональный акимат для утверждения. Летом Приказом управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Проект был утвержден, также как и дорожная карта по выводу из эксплуатации реактора при финансировании местных бюджетных инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета.

Следует отметить, что реакторная установка БН-350 является наследием СССР, наличие реабилитационного фонда на обеспечение работ по выводу ее из эксплуатации не было предусмотрено. В связи с этим в августе в областное управление энергетики и ЖКХ было направлено предложение целевого использования инвестиций и финансового обеспечения для выполнения разработки проектно-изыскательских работ всех очередей строительства по выводу из эксплуатации РУ БН. Это позволит продолжать разработку проектной и рабочей документации согласно ТЭО.

Данным проектом реализуются решения таких основных задач, как охрана здоровья населения, исключение возможности загрязнения объектов окружающей среды, а также предотвращение загрязнения грунтовых вод прикаспийского берега радионуклидами, входящими в состав радиоактивных отходов РУ БН-350, на весь период их потенциальной опасности.

 

 

 

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
а ведь БН мог бы ещё долго приносить пользу нашему городу
23.09.2024, 16:05
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