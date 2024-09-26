Архитектура без инфраструктуры: как живут люди в новых микрорайонах Актау

Корреспондент Lada.kz узнал о насущных проблемах новых микрорайонов Актау, а также о том, как местная администрация разбирается с недочетами в инфраструктуре жилых массивов.

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Актау растет и, очевидно, что, помимо строительства новых домов, следует обеспечить жильцов всем необходимым - от электричества, воды и тепла в квартирах до детских садов и школ поблизости. И если у местных властей со строительством новых микрорайонов проблем нет, то с обеспечением населения благами цивилизации дела обстоят хуже. О том, как живут люди в «новом» Актау и как власти решают проблемы с инфраструктурой - в нашем материале.