Как Актау обходится без горячей воды

Власти обещают возобновить подачу горячей воды уже к 15 октября. Однако актаусцы сомневаются, успеют ли к этому сроку завершить в городе ремонт коммунальных сетей. Lada.kz провела опрос среди горожан, как они справляются без горячей воды.

Коллаж Lada.kz

В домах жителей Актау с апреля нет горячей воды. Это ежегодное плановое отключение на летний период. Люди справляются с этим как могут: кто-то устанавливает в квартире электрические водонагреватели, а кто-то обходится по-старинке - греют воду в чайниках и моются из ведра. Летом, когда температура воздуха достигает 40 градусов жары, отсутствие горячей воды в доме не сильно заметно. Но осенью ситуация становится сложнее…

Как мы выяснили, из 20 опрошенных жителей только у 6 человек в домах установлены бойлеры, остальные греют воду на газовой плите. В опросе приняли участие люди разных возрастов. Подробнее в видео.