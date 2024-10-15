Что-то неладное: синтетические наркотики. Интервью с зависимым из Актау

Редакция lada.kz начинает серию выпусков, посвященных проблеме солевых наркотиков. В первой серии корреспондент Ирина Логвинова поговорила с человеком, который на протяжении четырех лет употреблял так называемые «соли». Мужчина, потерявший семью, работу, уважение друзей и близких родственников расскажет, как стал заложником синтетических наркотиков.

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Внимание! Редакция lada.kz допускает, что человек, находящийся в зависимости от синтетических препаратов, может намеренно или несознательно искажать факты, недоговаривать и неверно воспринимать действительность.

Синтетический наркобизнес комфортно чувствует себя в современном мире. В его сети пытаются вовлечь подростков с неокрепшей психикой, попадаются на уловки наркомаркетологов и взрослые, достаточно успешные люди, никогда ранее не употреблявшие запрещенные препараты.

В нашем следующем выпуске директор центра психического здоровья управления здравоохранения Мангистауской области подробно расскажет о том, почему люди впадают в зависимость, а также что делает государство для того, чтобы помочь им выбраться из наркотического плена.