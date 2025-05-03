Музыка и баскетбол: фестиваль с участием артистов, комиков и блогеров проходит в Актау

В Актау стартовало мероприятие под открытым небом «Kia Basketball Fest». Участие в нем принимают известные казахстанские артисты, блогеры и комики. Гостями праздника заявлены V$XV Prince (Асха Принц), Аскар Ильясов, Raim, Malcolm Kush, Алеександр Меркуль, Бахтияр Намазбаев, Kali, Шынгыс Ермек, Александр Детковский, Руслан Лигай, Мурат Данияр. Ведущими мероприятия стали Нурсултан Силаган и Евгений Чебатков. Корреспонденты Lada.kz побывали на фестивале и поговорили с организаторами.

Фото автора

Фестиваль с участием отечественных звезд будет проходить на протяжении двух дней, 3 и 4 мая, на площадке «Kia Basketball Park» в 7А микрорайоне (спуск к морю).

О том, что ждет жителей Актау и почему именно морская столица стала центром музыкально-спортивного события рассказал Максим Ильченко, директор департамента маркетинга и дистрибьюции KIA в Казахстане.

Нам необходимо было сделать какой-то интересный имиджевый проект, который будет регулярным и интересным. Мы решили пойти в тему спорта. Скажу откровенно, почему баскетбол – потому что я сам фанат этого вида спорта. Мне очень нравится эта игра. Почему Актау? Конечно же, потому что много разных активностей проходят в основном в крупных городах: в Алматы и Астане. Нам хотелось показать, что не нужно забывать про регионы, тем более такие, как Актау, это супер перспективный город, где масса вариантов развивать туризм. Плюс, текущая ситуация в Актау по отношению к баскетболу. Я бы, наверное, по праву назвал Актау столицей спорта, а именно столицей баскетбола, - говорит Маским Ильченко.

По его словам, сегодня баскетбол в Актау находится на высоком уровне и привлекает внимание не только молодежи из областного центра, но и других регионов и даже стран.

Когда мы только начали регистрацию турнира, у нас был ограниченный лимит из 48 команд. Больше половины мест были заняты западными командами – это Атырау, Уральск и Актобе. Они все сюда сегодня приехали. Также присутствуют команды из Алматы и даже из Азербайджана. В общем, можно сказать, что Актау теперь международное место притяжения баскетбола, - говорит Максим Ильченко.

Организаторы отметили, что постарались сделать фестиваль интересным не только для любителей спорта, но и просто для всех. По этим причинам было решено помимо баскетбола включить музыкальные сюрпризы.

Мы организовываем не просто соревнования по баскетболу 3×3, мы хотели передать атмосферу праздника жителям. Неспроста фестиваль мы сделали в выходные дни, поэтому 3 и 4 мая с 10 утра до 10 вечера наших жителей ждет огромный спектр мероприятий, программ, включая и dance battle. Про танцоров мы тоже не забыли. Очень любит здесь танцевать народ. Будет также Оpen Talk, во время которого медийные личности, которые известны по всему Казахстану и за пределами, поделятся с жителями своим опытом. У каждого будет возможность задать им любой вопрос и они обязательно на него ответят. Можно будет поговорить лично, пофотографироваться. У нас планируется крутой масштабный концерт 4 мая, где будут выступать хедлайнеры. Одного из них назову, это, конечно, Асха Prince. Человек, неотъемлемую часть жизни которого занимает баскетбол. Этот артист имеет огромную популярность в регионе, - рассказал Максим Ильченко.

По словам организаторов, фестиваль будет проходить ежегодно, но в разных городах. Тем не менее, Актау обещают не забывать, поскольку именно здесь построена и открыта баскетбольная площадка с напольным покрытием мирового уровня.

В рамках фестиваля на протяжении двух дней будут проходить игры по баскетболу среди юношей, девушек и мужчин. По итогам соревнований победители будут награждены денежными призами.

В истории стритбаскетбола такие призовые, наверное, тоже впервые в Казахстане. У нас сейчас в целом призовой фонд составляет полтора миллиона тенге. Он разобьется на три категории. Ребята получат свои призы прямо здесь, на сцене, когда будет выступать наш хедлайнер. Также мы впервые организовали «медиа лигу» по баскетболу в Казахстане. Она тоже будет проходить вечером 4 мая, перед кульминацией нашего мероприятия. В ней будет участвовать достаточно большое количество блогеров, артистов, таких как Райм, Александр Меркуль, Аскар Ильясов, то есть много блогеров будут играть друг против друга. Приходите, будет очень круто и очень весело!, - отметил Максим Ильченко.

Стать гостями фестиваля могут все жители и гости Мангистауской области. Организаторы предусмотрели активности для людей любого возраста.