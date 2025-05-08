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08.05.2025, 11:48

Дважды в день зарядка и добрые мысли: как ветеран войны из Актау вдохновляет молодёжь в свои 98 лет

Лада TV 0 2 058 Наталья Вронская

В свои 98 лет Ольга Заривняк, ветеран Великой Отечественной войны, продолжает удивлять жизнелюбием и упорством. Несмотря на почетный возраст, она ежедневно делает зарядку, начинает утро с добрых мыслей и молитв, а также занимается рукоделием. Жительница Актау вышивает и вяжет, создавая настоящие произведения искусства, сообщает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

Ольга Платоновна – ветеран войны. Подростком она участвовала в партизанском движении на территории Беларуси, в Брянской области. Выполняла связные задания, копала окопы, собирала провизию для фронта. Детство Ольги закончилось, когда началась война, ей было всего 13 лет. Бесстрашие и преданность делу Победы остались в памяти поколений.

Жили под оккупацией немцев. Их в Брянской области, граничащей с Германией, кишмя кишило. Раненых много приезжало. Партизан очень сильно ловили. Если было какое-нибудь подозрение, сразу вешали или у стены расстреливали. Я не очень-то боялась. Я до сих пор не могу понять, какая я была. Куда не пошлют, я везде справлюсь, принесу, и рассмотрю, и покажу, - вспоминает ветеран ВОВ Ольга Заривняк. 

После войны она вернулась к мирной жизни, работала в швейном ателье, а спустя десятилетия вновь взялась за любимое занятие – вышивку. Причём, по её словам, нитки покупает редко – чаще распарывает старые вещи и использует их. Сейчас это называют «осознанным потреблением», но такая привычка осталась с военных лет.

Каждое утро ветеран начинает с зарядки и молитвы. По словам внучки Ирины Янкиной, ветеран придерживается строгого режима, выполняет физические упражнения, а также до сих пор интересуется политикой и историей, оставаясь в курсе событий.

Наша бабушка начинает каждое утро с хороших мыслей, с молитв. Она обязательно занимается зарядкой. Она делает это по своей собственной системе дважды в день – утром и вечером. Сама точно знает, что ей нужно кушать. Бабушка всегда заряжает нас оптимизмом и поддерживает, - рассказывает внучка ветерана Ирина Янкина. 

О тот самом дне Великой Победы Ольга Платоновна вспоминает, как о ярком событии. И вот уже более 80 лет молится, чтобы эти страшные времена не повторились.

В день Победы мы радовались и плакали, танцевали и прыгали. Вы, что, день Победы, война уже кончилась. Страшное дело. Не дай бог, чтобы она еще когда-нибудь началась. У вас тут немцев не было, вы не знаете, каково это.  То были страшные люди: идут по улице, видят, куры вышли или коза, пулемет снял, провел и пошел. И смеется, - говорит Ольга Платоновна.

 Ольга Заривняк – настоящая летописть минувшего столетия. В её глазах – боль войны, в её руках – тепло, которое передаётся через каждую нить в вышивках, в её судьбе – отражение поколенческого подвига, которому в этом году уже 80 лет.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
здоровья и долголетия! с днём великой победы!
08.05.2025, 06:53
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