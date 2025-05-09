Актау помнит своих героев: лица Победы

В преддверии 9 Мая редакция Lada.kz провела опрос среди жителей: узнают ли они лица героев Великой Отечественной войны? Мы решили проверить, насколько хорошо казахстанцы помнят тех, кто приближал Победу.

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Стоит отметить, что горожане довольно уверенно называли имена героев и вспоминали подвиги, совершенные ими.

Бауржан Момышулы. Участник ВОВ. Герой Cоветского союза. Панфиловец, писатель, полковник (1943).

С сентября 1941 года воевал в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И. В. Панфилова. При обороне Москвы участвовал в 27 боях в должности командира батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка 16-й армии К. Рокоссовского. Во время второго наступления вермахта на Москву с 16 по 18 ноября, находясь в отрыве от дивизии, сражался на Волоколамском шоссе.

С 28 января 1945 года и до конца войны непрерывно исполнял обязанности командира 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Руководил частями дивизии в ходе блокады Курляндского котла войск противника и ряда частных операций против этой группировки.

В декабре 1955 года в звании полковника был уволен в запас. Вернулся в Алма-Ату, где полностью посвятил себя литературному труду. Автор мемуаров, военной прозы, книг о современниках, рассказов и повестей для детей.

Маншук Маметова — пулемётчица, Герой Советского Союза. В одном из боёв уничтожила 70 фашистов.

До начала Великой Отечественной войны Маншук Маметова окончила два курса Алма-Атинского медицинского института, после чего работала в аппарате Совнаркома Казахской ССР, занимая должность секретаря заместителя председателя Совнаркома.

13 августа 1942 года она добровольно отправилась на фронт в составе сформированной в Алма-Ате 100-й Казахской отдельной стрелковой бригады. Сначала Маметову определили писарем в штаб, затем перевели медсестрой в полевой госпиталь. В свободное время Маншук изучила конструкцию пулемёта «Максим» и добилась перевода в стрелковую часть.

15 октября 1943 года, в ходе тяжёлых боёв за освобождение города Невеля (Невельская наступательная операция), при обороне господствующей высоты, оставшись одна из всего пулемётного расчёта, будучи тяжело ранена осколком в голову, она уничтожила 70 солдат противника и погибла.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маншук Жиенгалиевне Маметовой было присвоено посмертно.

Касым Кайсенов:

Писатель.

Участник партизанского движения.

Народный герой Республики Казахстан.

своено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года посмертно.

Касым Кайсенов

Принял боевое крещение под Киевом, возле Черкасс, в 1941 году в составе 498-го артиллерийского полка. В одном из боёв попал в окружение.

В ноябре 1941 года окончил школу военной разведки и был направлен в штаб Северо-Западного фронта. Получив специальное задание, был заброшен в тыл врага на территорию оккупированной Украины для организации партизанского движения. Здесь Кайсенов командовал отрядом № 3, который носил имя Чапаева.

В Украине он занимался организацией партизанских отрядов и одновременно выполнял диверсионные задания. Партизан обучали минно-взрывному делу и владению различными видами оружия. Кайсенов отличался природной смелостью и физической силой. В то время снаряжение партизана, забрасываемого во вражеский тыл, весило до 80 килограммов — автомат, боеприпасы, гранаты и прочее.

1 марта 1943 года он вступил в отряд № 6 Партизанского соединения Закарпатья. В дальнейшем стал лейтенантом и командиром отряда. Участвовал в боевых операциях на территории Молдавии и Румынии.

21 июля 1944 года был десантирован с отрядом в Карпаты, где организовал партизанское движение в Чехословакии. На базе своей группы сформировал отряд из местных жителей численностью до 60 человек. Вёл активные боевые действия, нанося значительный урон немецким и венгерским войскам.

В ходе боевых операций и диверсий уничтожил:

7 повозок обоза,

3 паровоза,

6 вагонов,

1 зенитную установку,

65 солдат противника,

лично из своего оружия — 11 солдат.

Приказом Военного совета 4-го Украинского фронта № 130/н от 15 декабря 1944 года лейтенант Кайсенов был награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В ходе войны Касым Кайсенов участвовал более чем в ста боевых операциях и диверсиях.

После войны вернулся в Казахстан и работал в аппарате Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

Касым Кайсенов — автор множества произведений, в которых реалистично описывал самые трудные периоды Великой Отечественной войны и героизм простых солдат. Его первая книга «Молодой партизан» была опубликована в 1954 году.

Среди других произведений автора:

«Илько Витряк»,

«Партизаны Переяславля»,

«В пасти у смерти»,

«Мальчик в тылу врага»,

«На Днепре»,

«В тылу врага»,

«Партизанские тропы».

Многие книги Кайсенова переведены на русский, украинский и другие языки.

Алия Молдагулова

Герой Советского Союза. Снайпер. На её счету 78 уничтоженных фашистов.

Алия Молдагулова

Ещё в детстве осталась без родителей. Заботу о ней взял на себя брат её матери — Абубакир Молдагулов.

23 февраля 1943 года Алия приняла присягу, а летом того же года была направлена на фронт. Её определили в 54-ю отдельную стрелковую бригаду 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта.

14 января 1944 года, в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции, батальон Молдагуловой получил приказ прорвать оборону противника в районе станции Насва (Новосокольнический район, Псковская область). Несмотря на сильный ответный огонь, атака продолжалась.

В критический момент, когда бойцы залегли под обстрелом, Алия встала в полный рост и крикнула: «Братья, солдаты, за мной!» Её смелый поступок вдохновил подразделение на новое наступление.

Во время рукопашной схватки в немецкой траншее Алия получила тяжёлое ранение — сначала в руку, а затем вторичное ранение от немецкого офицера. Перед смертью ей удалось уничтожить нападавшего, но полученные раны оказались смертельными.

4 июня 1944 года Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Она также была награждена орденом Ленина.

Хиуаз Доспанова

Народный герой Казахстана.

Пулемётчица и штурман-стрелок.

Хиуаз Доспанова

В 1940 году окончила среднюю школу № 1 города Уральска с золотой медалью. Вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса местного аэроклуба.

В мае 1942 года Доспанова отправилась на фронт. Она служила штурманом самолёта У-2 в 588-м женском ночном бомбардировочном полку, который впоследствии получил прозвище «Ночные ведьмы». Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии.

Хиуаз дважды была тяжело ранена, но каждый раз возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином.

После войны вернулась инвалидом II группы — со сросшимися переломами обеих ног. Несмотря на это, активно участвовала в общественной жизни и занялась политической деятельностью.

Хиуаз Каировна стала депутатом Верховного Совета Казахской ССР, работала секретарём Алма-Атинского горкома партии. Однако из-за тяжёлых ранений была вынуждена выйти на пенсию в 1959 году.

В 2004 году указом президента Казахстана Хиуаз Доспановой было присвоено звание «Народный герой» — высшая награда республики.

Рахимжан Кошкарбаев

Народный герой Казахстана.

Награждён медалью «За взятие Берлина».

Писатель.

Один из первых водрузил красный флаг на лестнице главного входа Рейхстага.

Рахимжан Кошкарбаев

Согласно журналу боевых действий 150-й стрелковой дивизии, 30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов по-пластунски подползли к центральной части здания Рейхстага и на лестнице главного входа установили красный флаг.

В своей книге «Мы штурмовали Рейхстаг» Герой Советского Союза И. Ф. Клочков писал:

«Лейтенант Р. Кошкарбаев первым прикрепил к колонне красный флажок».

За совершённый подвиг 6 мая 1945 года командование полка представило лейтенанта Кошкарбаева и красноармейца Булатова к званию Героя Советского Союза. Были подготовлены и подписаны наградные листы.

14 мая 1945 года командир 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова II степени дивизии генерал-майор В. М. Шатилов подписал заключение о том, что Кошкарбаев и Булатов достойны присвоения звания Героя Советского Союза.

27 мая 1945 года аналогичное заключение подписал командир 79-го стрелкового корпуса генерал-майор С. Н. Переверткин.

Однако 8 июня 1945 года приказом № 0121/н по 3-й ударной армии лейтенант Кошкарбаев и рядовой Булатов были награждены орденом Красного Знамени.

После войны за присвоение Кошкарбаеву и Булатову звания Героя Советского Союза ходатайствовали:

Герой обороны Москвы, панфиловец Бауыржан Момышулы,

Журналист и идеолог Компартии Казахской ССР Какимжан Казыбаев,

Писатели Габит Мусрепов, Габиден Мустафин, Абдильда Тажибаев.

Сам Первый секретарь Коммунистической партии Казахстана Динмухамед Кунаев представлял просьбу о награждении Кошкарбаева и Булатова в ЦК КПСС лично Леониду Брежневу, однако реакции Генерального секретаря ЦК КПСС на это обращение не последовало.