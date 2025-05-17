Пуля в глаз и сломанная мечта: в Актау семья школьника добивается справедливости

В Актау семья 11-классника, получившего пулевое ранение в глаз, требует справедливого наказания для нападавшего. Инцидент произошёл 30 декабря 2024 года. Однако, по словам матери пострадавшего, следствие затягивается, а основная часть участников конфликта так и не привлечена к ответственности. О случившемся сообщает Lada.kz.

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В тот вечер школьник вместе с друзьями вышел из кинотеатра, расположенного в ТРК «Актау», и отправился провожать одноклассниц. По дороге к подросткам подошла группа агрессивно настроенных молодых людей. По словам пострадавшего, они начали грубо оскорблять девочек. Попытка заступиться за них закончилась трагедией.

«На нас уже полезла вся толпа. Один из них достал пневматический пистолет, прицелился мне прямо в глаз и выстрелил. Я ничего не понял - после этого меня ещё начали бить», - вспоминает школьник.

Серьёзное ранение, травма глаза - пока пострадавший держался за лицо, его продолжали избивать. Только спустя время один из родителей, вызванный девушками, отвёз парня в больницу. Там экстренно провели операцию, но травма оказалась крайне тяжёлой.

«Он схватился за глаз, присел. Его били по голове, пинали. Он уже не мог сопротивляться. Рядом был его одноклассник - он оттащил его от толпы. Они просили о помощи, но никто не откликнулся», - рассказывает мама пострадавшего, Мадина Рысмагамбетова.

Позже мальчика направили в Астану, в Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней. Там врачи провели повторную операцию, сделали всё возможное для сохранения глаза. Но спустя время состояние ухудшилось. По словам матери, мальчик почти полностью утратил зрение на повреждённый глаз.

Мечта о небе теперь под угрозой: школьник с 8 класса готовился к поступлению в лётное училище. Планомерно шёл к цели, но теперь вынужден бороться с последствиями нападения.

По словам матери, уголовное дело было возбуждено сразу после происшествия. Однако за полгода очные ставки дважды срывались, а расследование продвигается медленно. Сначала дело квалифицировали как «покушение на убийство», позже переквалифицировали на статью 106 УК РК — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Нас вызывали на допрос, потом обещали очную ставку, но она не состоялась. Сначала говорили, что подозреваемый в СИЗО, потом - вообще без объяснений. Всё тормозится», - говорит Мадина Рысмагамбетова.

Как сообщили в полиции, подозреваемый установлен, он находится под подпиской о невыезде. По данным следствия, назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, результаты которой станут известны в июне. После этого дело направят в суд. Подозреваемому грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Тем временем семья школьника продолжает добиваться привлечения к ответственности не только одного обвиняемого, по словам потерпевших, в нападении участвовали не менее 12 человек. К остальным, как утверждает мать, у следствия претензий нет.