Мой Казахстан: что нужно изменить, чтобы жить достойно. Опрос жителей Актау

Редакция Lada.kz узнала, каким жители Актау видят идеальный Казахстан. Опрос касался не политики и экономики напрямую, но затрагивал различные аспекты жизни, которые составляют для горожан неотъемлемую часть комфортной страны.

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

К нашему удивлению многие прохожие, услышав вопрос, отказались говорить на камеру. Даже обсуждение мечты о лучшей жизни оказалось темой, которой стараются избегать. Это стало неожиданностью для редакции, ведь на темы проблем и недовольства люди отвечают куда охотнее.

Тем не менее, те, кто согласились участвовать, в большинстве своём не просили высоких зарплат, пенсий или льгот. Основной запрос – на честность, уважение и доброе отношение друг к другу. Люди хотят жить в обществе, где ценится справедливость, работают законы и к каждому относятся с человечностью.

Такие ответы подчёркивают: для комфортной жизни важны не только материальные условия, но и атмосфера доверия и взаимопонимания в стране.

Напомним, ранее жители Актау рассказали, чего ждут от акима областного центра в 2025 году. Подробнее по ссылке.