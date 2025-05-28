18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.66
580.59
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.05.2025, 11:55

Мой Казахстан: что нужно изменить, чтобы жить достойно. Опрос жителей Актау

Лада TV 0 2 071 Наталья Вронская

Редакция Lada.kz узнала, каким жители Актау видят идеальный Казахстан. Опрос касался не политики и экономики напрямую, но затрагивал различные аспекты жизни, которые составляют для горожан неотъемлемую часть комфортной страны.

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT
Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

К нашему удивлению многие прохожие, услышав вопрос, отказались говорить на камеру. Даже обсуждение мечты о лучшей жизни оказалось темой, которой стараются избегать. Это стало неожиданностью для редакции, ведь на темы проблем и недовольства люди отвечают куда охотнее.

Тем не менее, те, кто согласились участвовать, в большинстве своём не просили высоких зарплат, пенсий или льгот. Основной запрос – на честность, уважение и доброе отношение друг к другу. Люди хотят жить в обществе, где ценится справедливость, работают законы и к каждому относятся с человечностью.

Такие ответы подчёркивают: для комфортной жизни важны не только материальные условия, но и атмосфера доверия и взаимопонимания в стране.

Напомним, ранее жители Актау рассказали, чего ждут от акима областного центра в 2025 году. Подробнее по ссылке.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Нужно четко и сбалансированно распределить власть и ответственность создав эффективно действенный функционал рычагов и противовесов, каждый должен быть важен и ответственен в сфере своей деятельности. Для этого первое нужны политические реформы не на словах, а на деле - а) акимы регионов должны избираться жителями этого региона и отвечать прежде всего перед народом, б) упростить процесс создания политических партий, тем самым создав свободную политическую конкуренцию, в свою очередь это неизбежно повлияет на честность и открытость выборов. Второе реальные судебные реформы - пересмотреть и детализировать процессуальные документы, ввести подответственность судей в определенных случаях при нарушении ими в своем производстве нормативов ВС, создать при мажилисе орган анализа судебной деятельности, это даст законодательной власти инструмент по улучшению законов. Третье укрепить верховенство закона, путем неизбежности наказания, усиления ответственности за коррупцию и халатность, повышения эффективности реализации законов путем повышения эффективности контроля государственной службы по средством как избираемой местной исполнительной власти, так и агенства подчиненного Президенту. Мир всем!
28.05.2025, 11:03
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Какой жана Казахстан, вы что до сих пор розовые очки не сняли. Всё руководство страны, в том числе и области прежде всего думают о своём кармане и только на 99 месте о народе и то перед сном.
28.05.2025, 11:02
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!