"Лучше создать какие-то условия": жители Актау вновь высказались о запретных местах для купания

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Корреспонденты Lada.kz провели опрос среди жителей, которых встретили на этом побережье, и узнали их мнение о том, должны ли вообще быть какие-либо табу на купание в городе у моря? Некоторые отдыхающие высказались о том, что зоны, которые определены местными исполнительными органами, как запретные, необходимо пересмотреть с учетом того, как ушло море и изменилась береговая линия. А также о том, что нужно в первую очередь создать условия для отдыха горожан, которых сегодня, к сожалению, нет даже на большинстве разрешенных пляжей. Но были и те, кто поддержал инициативу спасателей и местных властей о том, что запреты все же нужны, ведь безопасность должна быть на первом месте.

Подробнее в нашем видеоопросе.

Аяулым Бейсенова

