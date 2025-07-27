Дорогостоящие тои: жители Актау поделились мнением о свадьбах в кредит

Қазақ тіліне аудару

Свадьбы на "широкую ногу" являются неотъемлемой частью казахской культуры уже многие поколения. Однако, чем больше проходит времени, тем дороже обходится этот особенный день. Не секрет, что некоторые семьи даже берут кредит на добротную сумму, лишь бы отметить это событие. Корреспонденты Lada.kz спросили у жителей Актау: насколько резонным является проведение пышной свадьбы, особенно в кредит?

Фото из архива Lada.kz

Мы спросили жителей Актау: "Как они относятся к дорогостоящим тоям в кредит"? Горожане в своих ответах отмечали, что лучше сначала "встать на ноги", обзавестись квартирой или внести первоначальный взнос в ипотеку, а также отправиться в путешествия. Подробнее о том, что думают жители на этот счет, смотрите в нашем видеоматериале.

Автор: Аяулым Бейсенова