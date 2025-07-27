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27.07.2025, 14:55

Дорогостоящие тои: жители Актау поделились мнением о свадьбах в кредит

Лада TV 0 6 184

Свадьбы на "широкую ногу" являются неотъемлемой частью казахской культуры уже многие поколения. Однако, чем больше проходит времени, тем дороже обходится этот особенный день. Не секрет, что некоторые семьи даже берут кредит на добротную сумму, лишь бы отметить это событие. Корреспонденты Lada.kz спросили у жителей Актау: насколько резонным является проведение пышной свадьбы, особенно в кредит? 

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Мы спросили жителей Актау: "Как они относятся к дорогостоящим тоям в кредит"? Горожане в своих ответах отмечали, что лучше сначала "встать на ноги", обзавестись квартирой или внести первоначальный взнос в ипотеку, а также отправиться в путешествия. Подробнее о том, что думают жители на этот счет, смотрите в нашем видеоматериале. 

 

Автор: Аяулым Бейсенова

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Как они относятся к дорогостоящим тоям в кредит"?------Как бы банально не звучал ответ, но дорогостоящий той - это дешёвые понты перед соседями, друзьями и родственниками!
27.07.2025, 10:09
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