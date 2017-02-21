Мы все родом из детства, а значит из детского сада. Детский сад - это второй дом для малышей, где хранят доброту, любовь, радость. От того, насколько приятным и полезным местом окажется детский сад, на самом деле зависит очень многое - в чем-то даже дальнейшая судьба маленького человека.Выпускники нашего детского сада № 54 «Айналайын» добились успехов на своем жизненном пути, благодаря нашему педагогическому коллективу, который возглавляет умелый и чуткий руководитель Абдулаева Райза Тимербековна.Райза Тимербековна – грамотный, энергичный и творческий педагог, которая посвятила большую часть своей жизни работе в детском саду. Райза Тимербековна начала свою педагогическую деятельность в городе Актау в 1987 году в ясли – саду № 48 городского отдела народного образования. С 1994 года работала заведующей ясли-сада № 48, с 1997 года работает директором детского сада № 54 «Айналайын»». Вот уже 30 лет она отдает все силы, знания и богатый опыт благородному делу, воспитанию подрастающего поколения.Райза Тимербековна - инициативный, опытный руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности каждого сотрудника. Она видит перспективы развития и потенциал всех педагогов. Райза Тимербековна всегда заряжает наш коллектив оптимизмом и творческим настроением.Руководя организацией образовательного процесса, Райза Тимербековна способствует созданию необходимых условий для формирования чувства комфорта у детей, для развития творческого мышления, для реализации индивидуального потенциала каждого воспитанника, для стимулирования познавательной активности дошкольников.Под ее чутким руководством коллектив нашего детского сада участвует в городских, областных и республиканских мероприятиях, занимает призовые места.Райза Тимербековна награждалась Благодарностью Президента РК и партии «Нұр Отан», Грамотой Министерства образования и науки РК, а также Почетными грамотами акима города Актау и акима области за плодотворный вклад в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, медалью филиала АО «Национальный центр повышения квалификации«Өрлеу» ИПК педагогических работников по Мангистауской области.Мы гордимся тем, что наш детский сад – это большая дружная семья, во главе которой наш директор Райза Тимербековна, прекрасный руководитель, добрый и отзывчивый человек.И гордимся тем, что наши первые выпускники приводят своих детей именно в наш детский сад и вспоминают годы, проведённые здесь как самые яркие и незабываемые страницы своей жизни. Это самая высокая награда.Мы поздравляем с Юбилеем замечательного директора Райзу Тимербековну! Желаем крепкого здоровья, светлого счастья, безмерной радости, море теплоты и доброго благополучия! Желаем высоких достижений в деятельности и несомненных успехов, доброй удачи и замечательных идей.Коллектив детского сада № 54 «Айналайын».