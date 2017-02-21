Сейчас на сайте
2781
объявления
  • продам 1-комнатную квартиру за 7 300 000 тенге
  • продам Форт-Шевченко, дом за 5 600 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 18 500 000 тенге
  • продам Mitsubishi Lancer за 3 600 000 тенге
  • продам Турбину за 120 000 тенге
  • продам Ветровики на Toyota Prado 150 за 10 000 тенге
  • куплю Отработку за 1 тенге
 

 
Вторник, 21 Февраля
+9...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.19 KZT
  • €1 = 339.01 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Личный опыт

Родом из детства

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 15:33
Родом из детства
Мы все родом из детства, а значит из детского сада. Детский сад - это второй дом для малышей, где хранят доброту, любовь, радость. От того, насколько приятным и полезным местом окажется детский сад, на самом деле зависит очень многое - в чем-то даже дальнейшая судьба маленького человека.

Выпускники нашего детского сада № 54 «Айналайын» добились успехов на своем жизненном пути, благодаря нашему педагогическому коллективу, который возглавляет умелый и чуткий руководитель Абдулаева Райза Тимербековна.

Родом из детства


Райза Тимербековна – грамотный, энергичный и творческий педагог, которая посвятила большую часть своей жизни работе в детском саду. Райза Тимербековна начала свою педагогическую деятельность в городе Актау в 1987 году в ясли – саду № 48 городского отдела народного образования. С 1994 года работала заведующей ясли-сада № 48, с 1997 года работает директором детского сада № 54 «Айналайын»». Вот уже 30 лет она отдает все силы, знания и богатый опыт благородному делу, воспитанию подрастающего поколения.

Райза Тимербековна - инициативный, опытный руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности каждого сотрудника. Она видит перспективы развития и потенциал всех педагогов. Райза Тимербековна всегда заряжает наш коллектив оптимизмом и творческим настроением.

Родом из детства


Руководя организацией образовательного процесса, Райза Тимербековна способствует созданию необходимых условий для формирования чувства комфорта у детей, для развития творческого мышления, для реализации индивидуального потенциала каждого воспитанника, для стимулирования познавательной активности дошкольников.  

Под ее чутким руководством коллектив нашего детского сада участвует в городских, областных и республиканских мероприятиях, занимает призовые места.
Райза Тимербековна награждалась Благодарностью Президента РК и партии «Нұр Отан», Грамотой Министерства образования и науки РК, а также Почетными грамотами акима города Актау и акима области за плодотворный вклад в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, медалью филиала АО «Национальный центр повышения квалификации«Өрлеу» ИПК педагогических работников по Мангистауской области.

Мы гордимся тем, что наш детский сад – это большая дружная семья, во главе которой наш директор Райза Тимербековна, прекрасный руководитель, добрый и отзывчивый человек.

И гордимся тем, что наши первые выпускники приводят своих детей именно в наш детский сад и вспоминают годы, проведённые здесь как самые яркие и незабываемые страницы своей жизни. Это самая высокая награда.

Мы поздравляем с Юбилеем замечательного директора Райзу Тимербековну! Желаем крепкого здоровья, светлого счастья, безмерной радости, море теплоты и доброго благополучия! Желаем высоких достижений в деятельности и несомненных успехов, доброй удачи и замечательных идей.

Коллектив детского сада № 54 «Айналайын».
Поделись с другими :
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика