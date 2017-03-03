Креативная идея для родного Актау

Дорогие друзья! Думаю, все казахстанцы, в том числе жители Актау, согласятся, что основное дело, чем занимается основная часть населения Мангистау - это добыча нефти и газа в регионе. Странно то, что живя в Нефтяном регионе, в городе Актау, ни на одном месте нет памятника нефтянику/ нефтегазовой отрасли, а ведь ни для кого не секрет, что все, что мы имеем в городе - благодаря добыванию черного золота. Прошу городской Акимат принять во внимание идею заложения памятника "Станок-качалка-Актау" на набережной 4-го мкр, (примерные фотографии, вы можете увидеть) конечно, это все лишь наброски, подготовленные мной. Но эту идею можно докрасить, поставив огромный памятник, которым могли бы лицезреть жители и гости нашего города с берегов пляжей а также с моря корабли. На вершине памятника можно было также установить современный маяк. (примерная территория установления указана на карте в фотографиях). Понимаю, что в Казахстане все как бы частная собственность, (касательно земли), но думаю деньги не дороже нашего достояния Мангистауской Области! Считаю что данная конструкция будет красивой достопримечательностью города и станет поводом для прибытия туристов в Актау.