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ЛАДА.kz » Личный опыт

Креативная идея для родного Актау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Креативная идея для родного Актау
Креативная идея для родного Актау
Креативная идея для родного Актау
Дорогие друзья! Думаю, все казахстанцы, в том числе жители Актау, согласятся, что основное дело, чем занимается основная часть населения Мангистау - это добыча нефти и газа в регионе. Странно то, что живя в Нефтяном регионе, в городе Актау, ни на одном месте нет памятника нефтянику/ нефтегазовой отрасли, а ведь ни для кого не секрет, что все, что мы имеем в городе - благодаря добыванию черного золота. Прошу городской Акимат принять во внимание идею заложения памятника "Станок-качалка-Актау" на набережной 4-го мкр, (примерные фотографии, вы можете увидеть) конечно, это все лишь наброски, подготовленные мной. Но эту идею можно докрасить, поставив огромный памятник, которым могли бы лицезреть жители и гости нашего города с берегов пляжей а также с моря корабли. На вершине памятника можно было также установить современный маяк. (примерная территория установления указана на карте в фотографиях). Понимаю, что в Казахстане все как бы частная собственность, (касательно земли), но думаю деньги не дороже нашего достояния Мангистауской Области! Считаю что данная конструкция будет красивой достопримечательностью города и станет поводом для прибытия туристов в Актау.
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Комментарии ( 1 )

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case13 (Посетители) Сегодня, 17:36
1. На это вбахают снова огромные НАШИ деньги
2. Сколько растащат акимат, архитектура и пр.?
3. Есть для города более значимые проекты, на которые нужны средства
4. Сам по себе памятник туристов не привлечет. Для этого нужны более глобальные проекты
5. Если думать о туристах, то им нужно куда-то тратить свои деньги, а для этого Актау не приспособлен.
 
 

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