Автостанция в г.Форт-Шевченко

Здравствуйте, газета "Лада" и ее уважаемые читатели! Хотелось бы поднять проблему наличия, а точнее отсутствия автостанции в старейшем городе Мангистауской области - г.Форт-Шевченко, где работают много иностранных компаний и посещают многочисленные туристы. Я сама уроженка этого городка, хотя и проживаю в областном центре. Так вот, недавно я была в гостях у родственников и возвращаясь в Актау, поехала на автостанцию, расположенной на окраине городе (қазақша "иттің өлген жеріне"), кстати, эта так называемая автостанция, а точнее, сборище частных извозчиков, до переезда распологалось в центре города, куда удобно было приходить горожанам, а сейчас, людям приходится ехать на окраину города, в жару, где нет офиса, скамеек и пр.удобств для клиентов. Как видно из фотографии, людям с детьми приходится стоять либо в небольшой тени, либо под палящим солнцем. Там же находится машина с так называемым диспетчером (лидером среди частных извозчиков), он некоторое время направлял клиентов в соответствующие машины и потом пропал. Почему руководство города не вмешивается в эту ситуацию? Я понимаю, когда есть спрос, то задумываться над улучшением предложения никто не хочет, но, раз руководство города взяло на себя ответственность управлять городом, то почему не задумывается над улучшением состояния города, в частности оказания качественных услуг населению? Ведь это позор, не иметь современной автостанции!



Лада, прошу Вас, опубликуйте эту статью, пусть Акимат г.Форт-Шевченко чуть-чуть задумается. Я помню время, когда г.Трумов С.был Акимом в этом городе, такой город был аккуратный, беленький, с газонами, а сейчас все уже развалилось, все газоны исчезли, коровы без преград едят деревья с таким трудом посаженные...