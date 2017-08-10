В поисках справедливости

Гражданка соседнего с Казахстаном среднеазиатского государства Пузова Ю.П. (фамилия изменена - прим.) устроилась менеджером в компанию, оказывающую услуги по выкупу и доставке мебели популярных российских и мировых магазинов, в частности Икеа и Хоффман.



Выбираешь мебель и другие товары для дома на сайтах магазинов, заключаешь договор, вносишь оплату и в оговоренные сроки тебе доставляют заказ, обычно две-четыре недели.



Пузова общалась с клиентами, принимала заказы и оплату. Я обращалась в эту компанию два-три раза, все доставляли в срок.



В один момент на рынке появилось много таких фирм. Брали за свои услуги они от 20-40% стоимости товара который нужно выкупить и доставить из России в Актау.



Пузова, разобравшись в бизнесе, уволилась из компании, прихватив с собой базу данных клиентов. Сообщила бывшим клиентам, что открыла такое же дело, просит обращаться к ней по заказам, работает без офиса, что называется "на ногах". Просит отправлять заказы в ватс ап. И стоимость доставки ниже. Открыла в социальных сетях профили где продвигала свои услуги.



Спустя два-три года я решила купить мебель еще в одну комнату и снова в Икеа. Обратилась к Пузовой, сделала заказ, оплатила его и вместо обещанных товаров через две недели, скоро полгода как не могу получить ни товары, ни деньги.



А тот кто деньги получил таким же образом взял их с многих других жителей города и остается безнаказанным, просто игнорируя заказчиков и законы Казахстана.



Когда я стала делиться со знакомыми своей проблемой, выяснилось что у меня в рабочем коллективе, и среди самых разных других знакомых есть люди которые имеют или имели с Пузовой схожие проблемы или слышали о таких проблемах от других.



Каждая история как под копирку, разница только в сумме заказа и что в последствии Пузова отвечала о причинах задержки доставки. Причины у нее были на все случаи жизни, девушка мастерски сочиняет на ходу. Кому-то она все же привозила товары или отдавала деньги, но с задержкой на 6-12 месяцев.



Не скупилась и на угрозы в случае когда ей угрожали обращением в полицию или суд, пугает связями в правоохранительных органах, тем что денег своих клиент не увидит. Гражданских судов кажется не особо боится, есть не исполненные решения о взыскании с нее денег.



При этом сама подает встречные иски о том, что порочат ее честь и достоинство комментируя в интернете ее "сервис".



Единичное обращение в полицию с заявлением не помогает возбудить уголовное дело, полицейские сразу предлагают обращаться в гражданский суд.



Клиент обращается к ней сам, обычно на руках есть документы подтверждающие заказ и оплату - это причины по которым в возбуждении уголовного дела отказывают.



Я разместила в объявление о поиске людей также имеющих финансовые претензии к Пузовой, за два дня откликнулись пять человек, вместе мы подали заявления в УВД и было возбуждено уголовное дело. Общая сумма претензий 1,2 миллиона тенге, у одних 50-80 тысяч, у других несколько сотен, одни почти год не могут добиться денег, другие пару месяцев. Дело нехотя возбудили по статье "Мошенничество", и уже скоро оно начало разваливаться, Пузова спешно вернула троим деньги, тем у кого самые маленькие суммы, это четвертая часть от суммы шести истцов, этим самым показала следствию, что "все нормально, я возвращаю деньги" и нам заявили, что дело скоро закроют. Она в очередной раз сейчас может избежать наказания.



Я в этой ситуации никого не виню, но я и другие ищем справедливости и защиты закона от произвола и безнаказанности. Сейчас тот момент, когда пирамида Пузовой рушится на глазах, слишком громкую огласку получили ее действия, она удалила профили фирмы в соц.сетях, предприниматель на имя которого заключались договора также ликвидировался.



Пузова оставаясь иностранной гражданкой в любой момент может выехать из нашей страны. По поводу ограничения на выезд сложилась парадоксальная ситуация. Есть люди, которые выиграли гражданский суд, далее в установленном порядке обратились к судебным приставам по взысканию задолженности и ходатайствовали об ограничении выезда ответчика за пределы страны. Но судебные приставы не могут поставить запрет на выезд, так как для этого нужен ИИН, а его у иностранца не имеющего вид на жительство в Казахстане нет.



Пока же уголовное дело открыто, выехать она не может. Но время идет на дни. Мы писали в прокуратуру, мы ходили на прием к начальству УВД, мы хотим чтобы Пузова ответила за свои действия. За это время мы со многими следователями успели пообщаться в УВД, многие прекрасно знают Пузову, уже несколько лет кто-то периодически приходит на нее заявлять, но она на свободе и продолжает работать по накатанной схеме. У человека нет абсолютно никакой морали, сказанное слово не стоит ничего, только вранье и обвинение клиентов во всех имеющихся проблемах.



Так по словам одной из девушек очень долго добивавшейся от нее денег, она сказала что у нее умерла мама и ей теперь некогда. Мама ее находится в добром здравии.



Просим правоохранительные органы, в т.ч. органы прокуратуры оказать содействие в нашем деле. Я сама еще не подавала гражданский иск, рассмотрение и вынесение решения займет не меньше двух месяцев, за это время ответчица может скрыться, да и потом опять же нет инструмента для ограничения ее выезда.



Замкнутый круг. Следователь сказала, что добьется ее высылки из страны с запретом на въезд. Замечательно, но кто вернет наши деньги? А если не вернет, то высылка будет ей наградой, а не наказанием.



В наше время развелось всякого рода мошенников, аферистов, воров и грабителей. Трижды за последние семь лет нашу семью грабили - два раза воры проникали в квартиру и однажды в принадлежащий нам магазин, писали всегда заявления, но кроме потраченного времени ничего не получили.



И вот в четвертый раз я опять оказалась в коридорах УВД, и все кажется повторяется. Грустно и страшно, не чувствуешь себя в безопасности.