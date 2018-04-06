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ЛАДА.kz » Личный опыт

Крик души!

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 15:37
Болеть опасно лечится! Где же поставить запятую?)

Вспомнилась знаменитая пословица «Казнить нельзя помиловать!» где же все-таки поставить запятую?
«Болеть, опасно лечится!» именно так звучит запятая в нашей плачевной бесплатной медицине, с которой пришлось столкнуться на днях. Приехав и приемный покой областной взрослой больницы.
После осмотра врачом, сына отправили на капельницу, по истечению минут 20 появилась недовольная медсестра, которая приказала ложится, поставив капельницу она удалилась… Через некоторое время рука возле иглы начала вздуваться, я побежала искать медсестру. Нашла, другую медсестру, которая сняла капельницу и сказала что игла выскочила и лекарство уходит под кожу. Потом появилась наша медсестра и с преспокойным видом заявила сыну, давай другую руку. Не извинившись, не приложив компресс, при том что ребенок сказал что рука болит(((. В это время в нашу палату привели дедушку, сопровождающий его человек кричала что они ждут уже почти час, а у них даже анализы не взяли, а у дедушки сердце больное и туберкулез…
Услышав это, мы забрали назначение и поехали в частную клинику и преспокойно прокопались. Почему что бы получить профессиональную помощь, даже улыбка и добродушие медсестры чего стоит.. надо было заплатить 1200 тг.
После этого мне сын сказал: «Мам, хочешь я не буду учится в другом городе, но не води никогда братишек в бесплатную больницу»
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