Театр «САНТ» не устаёт удивлять и радовать своих зрителей новыми постановками. 22 апреля состоялся премьерный спектакль по роману «Мегрэ и старая дама». Режиссёр театра САНТ Светлана Лозовая написала инсценировку захватывающего детектива Жоржа Сименона, поставила пьесу силами своего театра, и сама сыграла главную роль этой богатой старой дамы, Валентины Бессон.



Каждый раз приходится изумляться полёту режиссёрской фантазии, ведь действие романа происходит в нескольких местах — и в Париже, на набережной Орфевр, и в доме этой дамы, под названием «Гнёздышко», и в гостинице, и это при тех минимальных возможностях, которые может предоставить сцена «Дружбы». Но и за то ей большое спасибо, а уж находит выход режиссёр по принципу «голь на выдумки хитра».



Она сумела задействовать пространство зрительного зала, где тоже происходит действие спектакля! Всё условно — и кабинет Мегрэ, и, как теперь это теперь

называется, «ресепшен» гостиницы, и гостиная дамы, и ресторан. Всё условно, да! Но страсти, уловки, грехи, ложь, полуправда, подозрения — придуманные автором и воплощённые актёрами — настоящие! Актёрам веришь! Я лично так и представляла себе комиссара Мегрэ – сильный широкоплечий крепыш в шляпе и с неизменной трубкой в зубах. Актёр Анатолий Сапожников успешно создал образ этого легендарного персонажа Сименона, полного внутренней силы, целеустремлённости и умения разбираться в людях.



Его главный противник — Валентина Бессон, старая дама в исполнении Светланы Лозовой, вызывает симпатию своей решимостью разгадать причины гибели своей молодой служанки, в то время, как она считает, отравить пытались именно её, хозяйку «Гнёздышка». Она и просит комиссара Мегрэ приехать и разобраться в этом трагическом происшествии. Она слаба, мила, она в растерянности и страхе, ведь она в опасности, злоумышленник может повторить попытку.



Приятно было вновь увидеть на сцене опытную, талантливую актрису, Ирину Кириченко, в роли Арлетты, дочери мадам Бессон от первого брака. У

этой элегантной, эффектной молодой женщины свои проблемы, свои желания, свои тайны, которые ей приходится открыть комиссару Мегрэ.

Пасынки Валентины Бессон, братья Шарль (Дмитрий Каримов) и Тео (Григорий Павленко) — обеспеченные молодые люди, казалось бы, должны

быть вне подозрений. Шарль Бессон, депутат, заботящийся о своей репутации, серьёзный человек, примерный семьянин.



Это он первый вызвал комиссара Мегрэ для расследования дела, которое может повредить ему, как общественному деятелю. Его брат, Тео Бессон, богат, обаятелен, умён, доброжелателен. Но как меняется лицо, голос и даже пластика актёра, когда комиссар Мегрэ выводит его, что называется, «на чистую воду».



Порадовал Егор Пленокос в роли инспектора Кастена. Веришь этому исполнительному, энергичному помощнику комиссара Мегрэ. Ольга Басова официантка), Наталья Фомина (администратор), Сергей Болгов (доктор) в своих небольших ролях убедительны и симпатичны. Олег Головин в роли Анри, брата погибшей девушки, страстно желающий найти убийцу и отомстить ему, вызывает искреннее сочувствие. Не зря сказано — не бывает

маленьких ролей… Приятно было вновь услышать голос Алексея Дерягина, читающего за сценой пояснительный текст.



Музыка, сопровождающая спектакль, имитирующая аккордеон французская волынка, подчёркивает колорит времени и места действия. Ведь всё это происходит во Франции!



Нельзя не сказать ещё о важнейших участниках спектакля — это замечательные, доброжелательные, интеллигентные зрители театра САНТ.

Это они своим вниманием, доверием, тишиной и вовремя вспыхивающими аплодисментами создают эмоциональное поле соучастия, помогающее

актёрам обрести и поддерживать кураж, столь необходимый им для уверенности и вдохновения.



А как не сказать о директоре театра Юрии Егоровиче Лозовом, без вступительного, доброго слова которого уже немыслимы спектакли театра!



Спасибо, САНТ!



Тамара Павленко. Фото Виктора Малюка.