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ЛАДА.kz » Личный опыт

Два часа счастья

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Два часа счастья
Это много или мало для человека — два часа счастья? Особенно для девушки, от которой в день свадьбы сбежал жених? Казалось бы, какое там счастье, одни только слезы, стыд, крушение надежд на семейную жизнь! Но, оказывается, два часа могут развернуть жизнь отчаявшейся невесты так, что поверишь в старинную мудрость: «Браки совершаются на небесах». Об этом и последний в этом сезоне, заключительный спектакль театра САНТ, который состоялся 13 мая. Весёлую комедию «Два часа счастья» написал российский драматург Антон Финк.

На сцене сыгранный актёрский ансамбль, четыре актрисы: Александра Белова (Галя, невеста), Наталья Фомина (Вика, её подруга), Ольга Алёшина, (Юля, сослуживица Гали), Роза Блохина (Ольга Леонидовна, начальница Гали) и единственный мужчина в этом женском цветнике — Олег Головин в роли прохожего, Геннадия Козлова, которому на голову упал выброшенный с балкона отчаявшейся девушкой букет невесты, выпачканный в салате оливье.

Расстроенный и разозлённый мужчина, совершенно случайно оказавшийся холостяком, поднимается в квартиру, чтобы высказать своё возмущение этим безобразием!

Вот тут-то и закручивается неразбериха, которую усугубляют по очереди подружка Вика, потом подружка Юля и даже Ольга Леонидовна. Геннадия то выгоняют из квартиры, то возвращают обратно, и другой бы на его месте махнул рукой на испачканную в салате рубашку, да и пошёл бы дальше по своим делам. Но, оказывается, узелок какой-то завязался, неожиданно стала проявляться невысказанная обоюдная симпатия Геннадия и Гали, что-то этакое стало носиться в воздухе, и, несмотря на всю неразбериху, наконец-то, главные герои спектакля выходят навстречу друг другу. Что ж, и так бывает.

В этом сезоне под руководством режиссёра Светланы Лозовой САНТ поставил и подарил зрителям пять новых спектаклей. И вот таким весёлым представлением завершил свой очередной театральный сезон. Что называется, поставил точку. Впрочем, почему же точку? Конечно же, многоточие! А когда ставится многоточие? Помните фильм «Весна на Заречное улице»? Герой Николая Рыбникова «со значением» говорит любимой девушке: «Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он ещё не закончен и многое ещё осталось впереди…» Что ж, думается, у актёров театра САНТ и у режиссёра Светланы Лозовой этот спектакль не точка, а многоточие, и многое ещё у театра, и у нас, зрителей, впереди…

Тамара Павленко. Фото Виктора Малюка.
Два часа счастья
Два часа счастья
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