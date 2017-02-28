Что хочет женщина на 8 марта.



За 15 лет брака все-таки решилась написать, чего же я хочу в этот весенний праздник от мужа и троих сыновей (в общем от 4 мужиков). Намекай - не намекай бесполезно, придется писать открытым текстом.



Хочется, чтоб этот день прошел как-то особенно, чтоб потом с улыбкой вспоминать его целый год до наступления следующего 8 марта)))



Да мы женщины такие … ждем приятных сюрпризов!!!



Дети конечно же уберутся дома, старший приготовит обед, а младший со средним напишет открытку, а муж скажет купи себе что-нибудь с зарплаты (ведь карточка у тебя… или в худшем случае подарит какую-нибудь кухонную утварь типа «найсер дайсер» или пластмассовых контейнеров(((…



Умоляю Вас, мужчины, не дарите кухонные принадлежности на 8 марта. Да, конечно Ваша женщина что бы не обидеть Вас скажет «О!!! это то что я хотела», но это совсем не приятный сюрприз)).



Как один из вариантов подарка можно подарить сертификат на какой-нибудь массаж, салон красоты…. Короче релакс для Вашей женщины которая пашет днями ночами без выходных и отпуска. ДА - ДА пашет, даже если она домохозяйка, она пашет на кухне и по дому, а это поверьте мне сложнее чем просиживать в офисе целыми днями… проверено на себе!



Подарите поход в кино, прыжок с парашюта, прогулку на катере, либо на худой конец сертификат на приобретение косметики.



И конечно же цветы, как без них! Любите друг друга!!!