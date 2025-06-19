Мангистауские онкологи приглашают жителей на бесплатное обследование

В областном онкологическом диспансере в Актау и Мунайлинской районной больнице 21 июня с 09:00 до 13:00 часов пройдет День открытых дверей, передает lada.kz со ссылкой на пресс-службу онкодиспансера.

Фото: архив Lada.kz

В этот день жители смогут пройти бесплатное обследование у онколога-маммолога, онколога-хирурга, онколога-гинеколога и специалиста по УЗИ. В частности, для жителей в возрасте от 45 до 70 лет будет проводиться бесплатная низкодозовая компьютерная томография легких для ранней диагностики рака легких. Женщинам проведут цитологическое исследование в смотровом кабинете.

День открытых дверей пройдет и в Мунайлинской районной больнице. Рабочую группу специалистов, направленных в район, возглавит доктор медицинских наук, онколог-хирург Б. Тайлаков.

«Даже при отсутствии обязательных взносов в систему обязательного социального медицинского страхования все жители смогут пройти бесплатное обследование. Рак легких продолжает набирать обороты по всей стране. Медики придают большое значение информированию населения и профилактике заболевания. Жители не должны оставаться равнодушными к своему здоровью», - отмечают врачи.

В День открытых дверей жители области смогут пройти обследование на современном медицинском оборудовании и получить бесплатные консультации специалистов.