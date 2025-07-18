В больнице Жетыбая впервые открыли реанимацию

В больнице села Жетыбай впервые открыт реанимационный блок на два койко-места,сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций Мангистауской области

По словам заместителя по лечебно-профилактической работе Жетыбайской сельской больницы Габидена Турсунбаева, открытие реанимационного отделения позволит оказывать необходимую медицинскую помощь тяжелым пациентам, в том числе с инфарктом миокарда, острыми нарушениями мозгового кровообращения, а также травматологическим и хирургическим больным, поступившим после дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, это даст возможность обеспечить их тщательное наблюдение.