В больнице Жетыбая впервые открыли реанимацию

В больнице села Жетыбай впервые открыт реанимационный блок на два койко-места,сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.
По словам заместителя по лечебно-профилактической работе Жетыбайской сельской больницы Габидена Турсунбаева, открытие реанимационного отделения позволит оказывать необходимую медицинскую помощь тяжелым пациентам, в том числе с инфарктом миокарда, острыми нарушениями мозгового кровообращения, а также травматологическим и хирургическим больным, поступившим после дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, это даст возможность обеспечить их тщательное наблюдение.
Пациенты после операции переводятся в реанимационный блок, находятся под наблюдением врача, а после стабилизации общего состояния направляются в профильное отделение. В настоящее время в отделении работают два опытных реаниматолога, укомплектован средний медперсонал. Открытие данного отделения – это значимый вклад в развитие сельской медицины и важная инициатива для местного населения, - отметил Габиден Турсунбаев.
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