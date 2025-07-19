Угроза жизням матерей и младенцев? Депутат из Мангистау обвинил роддом в нарушениях

Депутат мангистауского маслихата Уайс Ерсайынулы направил официальный запрос в адрес акима, прокурора и руководителя управления здравоохранения региона, заявив о серьезных нарушениях в работе областного перинатального центра (ОПЦ), расположенного в 34А микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото: «2ГИС»

Поводом стало обращение заведующего хозяйственной частью учреждения К. А. Тогисова, который сообщил о множественных нарушениях: неработающей вентиляции и дымоудалении, неправильно установленной системе контроля доступа (СКУД), частых отключениях электричества и неисправности дизельного генератора.

Он утверждает, что неоднократно обращался в надзорные органы и прокуратуру, но реакции не последовало.

По словам депутата, такие нарушения несут угрозу жизни рожениц, младенцев и персонала, особенно в случае пожара или аварии.

В перинатальном центре предоставили ответ, сообщив, что на данный момент система СКУД (система контроля и управления доступом) не введена в эксплуатацию. Все входные двери находятся в принудительно открытом состоянии и не могут самопроизвольно закрыться или заблокироваться.

В настоящее время ведутся работы по модернизации СКУД, включающие установку аварийных кнопок. Это обеспечит гарантированное обесточивание и автоматическое открытие дверей в случае чрезвычайной ситуации при нажатии таких кнопок, исключая возможность блокировки выходов, - уточнили в центре

В соцсетях мнение пользователей разделилось: одни уверены, что в учреждении всё работает исправно, другие требуют немедленной проверки. По данному факту создана специальная комиссия, которая должна определить, соответствует ли информация депутата действительности. Областной перинатальный центр заявил, что намерен представить проект по модернизации и улучшению работы учреждения.