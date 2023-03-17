Крупнейшее турагентство Казахстана открыло свой офис в Актау

Нурбиби Кулжанова, региональный директор Kaztour в Актау:

«С 2022 года, компания решила войти на рынок западной части нашей страны. Сперва открыли филиал в Актобе и Атырау, теперь настала очередь нас. Огромное количество жителей Актау обращаются в головные офисы Kaztour. Теперь у них есть возможность исполнить мечты об отдыхе, посетив офис в своем же городе».

Нурбиби Кулжанова:

«Мы любим каждого своего клиента, стараемся сделать отдых любого туриста максимально комфортным и качественным. За девять лет работы в сфере туризма, я поняла, что лучшая награда за нашу работу – это доверие и радостные эмоции наших клиентов!»