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Опубликовано: Сегодня, 09:33

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Крупнейшее турагентство Казахстана открыло свой офис в Актау

Kaztour
15 марта в Актау состоялось открытие филиала одного из популярных турагентств Казахстана – Kaztour.

За время существования Kaztour компания организовала отдых огромного количества людей: за один только 2022 год турагентство отправило в путешествие больше 40 тысяч туристов. Главная причина такого успеха – запросы клиентов учитываются индивидуально. Компания не разделяет туристов и обслуживает клиентов с любыми финансовыми возможностями – будь то эконом-отдых или лакшери-тур. Отличительная черта сотрудников компании – прежде чем отправить клиента в страну, они сами ее изучают.

Крупнейшее турагентство Казахстана открыло свой офис в Актау


Компания расширяется с каждым годом: чтобы быть еще ближе к туристам, турагентство открыло офис в прикаспийском Актау. Это уже 18 по счету офис Kaztour в Казахстане.

Нурбиби Кулжанова, региональный директор Kaztour в Актау:
«С 2022 года, компания решила войти на рынок западной части нашей страны. Сперва открыли филиал в Актобе и Атырау, теперь настала очередь нас. Огромное количество жителей Актау обращаются в головные офисы Kaztour. Теперь у них есть возможность исполнить мечты об отдыхе, посетив офис в своем же городе».


Крупнейшее турагентство Казахстана открыло свой офис в Актау


Открытие нового филиала Kaztour – всегда праздник для туристов. Компания дарит 5% скидку в течение первых десяти дней после открытия. Скидки работают, как при офлайн заказах, так и в режиме онлайн.

Основа работы Kaztour – удобство для клиентов. Выбрать подходящий тур можно на сайте компании - kaztour.kz. Помимо этого, существуют Telegram-канал и официальная страница в Instagram, где каждый желающий может узнать о проводимых или будущих акциях, розыгрышах, а также скидках на путешествия.

Крупнейшее турагентство Казахстана открыло свой офис в Актау



Нурбиби Кулжанова:
«Мы любим каждого своего клиента, стараемся сделать отдых любого туриста максимально комфортным и качественным. За девять лет работы в сфере туризма, я поняла, что лучшая награда за нашу работу – это доверие и радостные эмоции наших клиентов!»


Компания не останавливается на достигнутых вершинах в сервисе – турагентство анонсировало приложение Kaztour, где все туры будут оформляться в режиме онлайн. В то же время компания сохранит главную свою ценность - индивидуальный подход к каждому клиенту, и в работе приложения.

Крупнейшее турагентство Казахстана открыло свой офис в Актау


Каждый житель Мангистау теперь может оформить себе незабываемое путешествие от крупнейшего турагентства по адресу: г.Актау, 4 микрорайон, отель Caspian Riviera Grand Palace, 1 этаж.
Instagram-аккаунт - @kaztour.
Номера единого Call-центра: 8 (727) 346-80-83; 8 (778) 870-10-72.

Крупнейшее турагентство Казахстана открыло свой офис в Актау


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