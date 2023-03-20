TECHNO TRADING LTD: Не слушайте провокаторов, трудовые споры должны рассматриваться строго в рамках правового русла

Работникам в первый же день забастовки было сделано предложение обсудить требования путем проведения переговоров и избрать своих представителей, бастующие на данное предложение не согласились и продолжили бастовать с лозунгами «до конца».Работникам были доведены сведения о возможностях компании, а также уровень ответственности за последствия незаконной забастовки. Решением Каракиянского районного суда от 13.03.2023г. забастовка была признана незаконной.работникам увеличен размер заработной платы на 30%, иЗаказчик возмещает Компании размер гарантированного соцпакета, а именно: выплачивается ежемесячная (текущая) премия, МРП на праздники, матпомощь на оздоровление к отпуску и другие социальные обеспечения.Кроме того, с 03.03.2023г. Руководство компании приняло решение производить индексацию заработной платы, и увеличить размер МРП на государственные праздники.Несмотря на это работники цеха продолжают забастовку, освещая процесс забастовки в социальных сетях, излагая заведомо ложные сведения о ситуации на забастовке и о заработной плате. Имеется основание полагать, чторазжигая и провоцируя их на продолжение забастовки, преследуя интересные, в первую очередь, для них цели.Согласно требованиям Трудового законодательства РК, работодатель в случае продолжения работниками участия в забастовках вправе расторгнуть трудовые договоры, в соответствии с чем руководством компании принято решение уволить 7 работников по причине продолжения забастовки после оглашения решения суда о признании ее незаконной.В настоящее время работники компании продолжают незаконную забастовку, активисты бастующих совершают попытки удержания и призывают других бастующих на ее продолжение, что наносит в первую очередь значительный ущерб им самим, так как они отказываются приступать к своим обязанностям, а также наносит ущерб компании, которая терпит убытки на протяжении нескольких дней.В настоящее время управление государственной инспекции труда Мангистауской области оказывает консультацию по нормам Трудового Кодекса РК двум сторонам трудового спора: работодателю и бастующим работникам.Хотим обратить особое внимание на то, что трудовой спор – это в первую очередь спор между работниками и работодателем, и что все действия должны осуществляется строго в рамках правого русла.