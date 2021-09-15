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ТОО "ИВЦ" приносит извинения жителям Актау

Просмотров:544 Опубликовано: Сегодня, 11:52
ТОО "ИВЦ" приносит извинения жителям Актау
ТОО «ИВЦ»
ТОО «ИВЦ», являясь компанией, существующей на рынке Казахстана более 20 лет, в целях развития программы «Цифровой Казахстан» предлагает возможность создания единого платёжного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг вместо существующих в настоящее время 4–5 квитанций поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Принимая во внимание, что предлагаемая практика уже существует на территории двух крупных мегаполисов - городов Алматы и Нурсултан, ТОО «ИВЦ» решило реализовать такую возможность и в г. Актау в качестве «пилотного» проекта. При этом, не согласовав общий формат квитанции оплаты коммунальных услуг и не получив согласие крупных поставщиков услуг, включенных в единый платёжный документ.

К сожалению, при печати счетов-квитанций были допущены ошибки: в квитанциях не указаны наименование организации, ответственной за их выпуск, адрес и телефон для получения дополнительной информации. Кроме того, допущена фактическая ошибка – платежи ТОО «МАЭК-Казатомпром» в большинстве банков и терминалов принимаются без комиссии.

ТОО «ИВЦ» приносит извинения жителям г. Актау за доставленные неудобства. Гарантируем, что все поступившие по счетам-квитанциям деньги, будут перечислены поставщикам услуг.

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