Есть ли хозяин у парка «Акбота»?

Кто занимается благоустройством парка «Акбота»? Кто следит за его содержанием? Почему парк находится в таком запущенном состоянии? Кто и когда приведет парк «Акбота» в порядок?

Парк «Акбота» в вечернее время

Это единственный городской парк, расположенный прямо под носом акимата города. Неужели чиновники не видят из окон своих кабинетов весь бардак, который твориться в парке? Может быть, стоит предложить чиновникам время от времени выходить и гулять по этому парку.

В парке не только отсутствуют скамейки, но и не работают лампы освещения, что делает его очень темным вечером. Это создает опасные условия, особенно для детей и подростков. Это может стать привлекательным местом для маньяков и людей с нарушениями психического равновесия. Пожалуйста, хочешь можешь грабить, избивать, насиловать — всё равно никто не поможет. В парке полиция не патрулирует. Почему акимат не следит за содержанием парка, он и так находится в запущенном состоянии? Почему в парке нет освещения? Почему в парке нет благоустроенных мест отдыха? Этот парк — темное пятно на совести чиновников!