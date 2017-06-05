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ЛАДА.kz » Народные новости

Найти в Мангистау остатки золотого запаса России

Сегодня, 11:48 Просмотров:312
Много лет назад, когда мне было двенадцать лет, я потерял на пляже потрясающий кнопочный «зоновский» ножик. Моему мальчишескому огорчению не было предела. Помню, я долго елозил с мокрыми от отчаяния глазами по берегу, пропуская через пальцы горячий песок. Из недр пляжа извлекались ракушки, камни, обточенные морем осколки стекла, а вот ножа не было. Затем смирился с потерей... А к вечеру в прибрежной полосе появлялись они – охотники за потерянными вещами. Кто-то с палочкой, кто-то с совочком, они обладали особым даром находить утерянные цепочки, сережки, кулончик или что-нибудь в этом духе. Вот это было самое обидное… Искатели сокровищ на мангистауских пляжах есть и сейчас. Но теперь они вооружены дорогими металлоискателями. В погожее утро у самой кромки моря то там, то здесь можно увидеть неспешно прохаживающихся людей, внимательно прислушивающихся к звукам металлоискателя или скрупулезно ворошащих мокрый песок. Когда прибор сигнализирует об обнаружении в песке чего-то металлического, начинаются раскопки. Попадается все, что угодно, довольно часто это монеты. Люди раздеваются, кладут одежду на песок и из карманов высыпается мелочь. Помимо монет, попадаются металлические пробки от бутылок, брелоки, ярлычки от пивных банок и т.д. Но основная цель поисков – это ювелирные украшения, потерянные их неудачливыми владельцами. Стоит ли говорить, что всё это не зря и находки пляжных копателей порой весьма существенны. Это их хобби, а для кого-то и работа, приносящая ощутимый доход. Вот так пляжи превращаются в Поля Чудес, а для особо удачливых – в страну Эльдорадо. Хочется отметить особую мечту многих искателей – найти клад белогвардейского генерала Толстова. Легенда о семи подводах с золотом уральского атамана нашла отражение даже в книге “Чекисты Казахстана”: “...После разгрома остатки армии Колчака под командованием генерала Толстова отступали через Форт-Александровск на Мангышлаке, плато Уст-Юрт с тем, чтобы затем прорваться на юг и уйти за кордон. При подходе к полуострову Бузачи ими был спрятан остаток золотого запаса России”.
Найти в Мангистау остатки золотого запаса России
Найти в Мангистау остатки золотого запаса России
Найти в Мангистау остатки золотого запаса России
Найти в Мангистау остатки золотого запаса России
Найти в Мангистау остатки золотого запаса России
Найти в Мангистау остатки золотого запаса России

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Комментарии ( 2 )

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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 12:40
Скорей всего золото бросили ещё в районе Прорвы.
От Жилой Косы на тысячу верст до самого Форта Александровского почти не было населенных пунктов, что создавало угрозу голода для армии. По этой причине красные и не преследовали казаков. Однако местные туземцы нападали на отдельные группы казаков, грабили и убивали их. Дорога шла возле моря с изрезанной многочисленными лиманами береговой линией, что сильно затрудняло движение. В начале января в этом районе бывает сильнейший ветер при 40˚ морозе. Во время похода в числе первых замерз командир Оренбургского дивизиона полковник Исаенко. От ветра казаки прятались под фургонами, грелись возле верблюдов или выкапывали специальные ямы. Подобные нечеловеческие условия озлобляли людей. Например, когда один казак замерзал в яме, вырытой для защиты от ветра, но еще подавал признаки жизни, ему крикнули, чтобы он замерзал поскорее и давал место другим. Когда он замерз, тело выбросили из ямы, а его место занял следующий. После двухмесячного похода до Форта дошло не более 3 тысяч человек (по некоторым подсчетам, до 75 % дошедших было обморожено), остальные погибли в пути от мороза, тифа и голода. Из Форта Александровского остатки армии предполагалось перевезти на Северный Кавказ – к А.И. Деникину. Однако в порт Петровск на западном берегу Каспия, в связи с отступлением войск Деникина, удалось переправить только раненых, больных и обмороженных. Около 1900 человек остались на восточном берегу Каспия, так как Петровск был занят красными. Известия об отступлении Деникина были неожиданной новостью, до этого казаки знали лишь об успехах белых на юге и допускали даже мысль о занятии ими Москвы. Казаки Оренбургского дивизиона были эвакуированы на Кавказ, так как большинство из них было обморожено. Они попали во Владикавказ, где оставались, за некоторым исключением, до прихода красных. 5 апреля 1920 года в Форте высадился десант с кораблей красной Волжско-Каспийской флотилии. Остававшимся в Форте частям был предъявлен ультиматум о капитуляции, в случае принятия которого всем сдавшимся гарантировалось сохранение жизни. Большинство казаков, обессилевших в результате тяжелого похода, приняло ультиматум. Красным сдались 2 генерала, 27 офицеров и 1600 нижних чинов. Кроме того, ими была захвачена Войсковая казна (24 ящика серебра). 214 казаков и гражданских лиц во главе с атаманом В.С. Толстовым накануне сумели вырваться из Форта и уйти на юг – к границам Ирана. Сдавшиеся в плен под большевистские гарантии генералы были вскоре расстреляны, сведения о судьбе остальных сдавшихся пока неизвестны.
 
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  • Aktauskii
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:38
Сейчас дурных нема, ходить на пляжи с серьезным баблом или ювелиркой. А вот за поиск пивных пробок - это вам спасибо. Вы только их в мусорку складывайте, ога dada
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:00
У нашего северного соседа металлоискатели попали под запрет.
Похоже они к нам припёрлись.
 
 

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