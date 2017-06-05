Найти в Мангистау остатки золотого запаса России

Прислал: Мақсат Ақмұрат

Много лет назад, когда мне было двенадцать лет, я потерял на пляже потрясающий кнопочный «зоновский» ножик. Моему мальчишескому огорчению не было предела. Помню, я долго елозил с мокрыми от отчаяния глазами по берегу, пропуская через пальцы горячий песок. Из недр пляжа извлекались ракушки, камни, обточенные морем осколки стекла, а вот ножа не было. Затем смирился с потерей... А к вечеру в прибрежной полосе появлялись они – охотники за потерянными вещами. Кто-то с палочкой, кто-то с совочком, они обладали особым даром находить утерянные цепочки, сережки, кулончик или что-нибудь в этом духе. Вот это было самое обидное… Искатели сокровищ на мангистауских пляжах есть и сейчас. Но теперь они вооружены дорогими металлоискателями. В погожее утро у самой кромки моря то там, то здесь можно увидеть неспешно прохаживающихся людей, внимательно прислушивающихся к звукам металлоискателя или скрупулезно ворошащих мокрый песок. Когда прибор сигнализирует об обнаружении в песке чего-то металлического, начинаются раскопки. Попадается все, что угодно, довольно часто это монеты. Люди раздеваются, кладут одежду на песок и из карманов высыпается мелочь. Помимо монет, попадаются металлические пробки от бутылок, брелоки, ярлычки от пивных банок и т.д. Но основная цель поисков – это ювелирные украшения, потерянные их неудачливыми владельцами. Стоит ли говорить, что всё это не зря и находки пляжных копателей порой весьма существенны. Это их хобби, а для кого-то и работа, приносящая ощутимый доход. Вот так пляжи превращаются в Поля Чудес, а для особо удачливых – в страну Эльдорадо. Хочется отметить особую мечту многих искателей – найти клад белогвардейского генерала Толстова. Легенда о семи подводах с золотом уральского атамана нашла отражение даже в книге “Чекисты Казахстана”: “...После разгрома остатки армии Колчака под командованием генерала Толстова отступали через Форт-Александровск на Мангышлаке, плато Уст-Юрт с тем, чтобы затем прорваться на юг и уйти за кордон. При подходе к полуострову Бузачи ими был спрятан остаток золотого запаса России”.