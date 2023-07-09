Мангистауского боксера Саматали Тольтаева дисквалифицировали за употребление допинга

По данным Sports.kz, в список дисквалифицированных за положительные допинг-тесты на запрещенные вещества попали два боксера из национальной сборной РК. Один из них боксер из Мангистау Саматали Тольтаева.



Как сообщил Национальный антидопинговый центр Казахстана, бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года Саматали Тольтаев отстранен до 31 марта 2026 года за применение оралтуринабола, который является анаболическим стероидом.



Другой казахстанский боксер Серик Абзал попался на использовании метастерона, за что получил дисквалификацию до 7 апреля 2026 года. Напомним, на чемпионате Азии-2023 до 22 лет в таиландском Бангкоке Серик стал обладателем серебряной медали.