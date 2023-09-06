Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Сентября
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.97 KZT
  • €1 = 494.28 KZT
  • 1 RUB = 4.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:21

Просмотров: 512

Первой ракеткой Казахстана в рейтинге ITF стал теннисист из Актау

Лучший результат закрепился за актауским теннисистом Даниалом Рахматуллаевым, сообщил его личный тренер Берекет Жанибеков.

Даниал Рахматуллаев. Фото предоставил тренер спортсмена Берекет Жанибеков
Международная федерация тенниса (ITF) представила обновленный мировой юниорский рейтинг в возрастной категории 18 лет и младше.

Первой ракеткой Казахстана в рейтинге ITF стал теннисист из Актау


Наш теннисист - 17-летний Даниал Рахматуллаев поднялся сразу на 86 пунктов и теперь занимает 178 место. Это лучший результат среди соотечественников в настоящее время.

Первой ракеткой Казахстана в рейтинге ITF стал теннисист из Актау


С начала года, по словам Берекета Жанибекова, Даниал сыграл в 11 турнирах ITF Juniors. С сентября по декабрь в планах участвовать еще в 10 подобных турнирах.

Первой ракеткой Казахстана в рейтинге ITF стал теннисист из Актау


К сведению, в теннисный центр Актау проводится набор детей 2018 года рождения (количество мест ограничено, занятия бесплатные). Обращаться по телефону: +7(708)527-68-56.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 11:29
Даниал, Красавчик!!!! Поздравляю родителей!!!!

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика