Первой ракеткой Казахстана в рейтинге ITF стал теннисист из Актау

Международная федерация тенниса (ITF) представила обновленный мировой юниорский рейтинг в возрастной категории 18 лет и младше.Наш теннисист - 17-летний Даниал Рахматуллаев поднялся сразу на 86 пунктов и теперь занимает 178 место. Это лучший результат среди соотечественников в настоящее время.С начала года, по словам Берекета Жанибекова, Даниал сыграл в 11 турнирах ITF Juniors. С сентября по декабрь в планах участвовать еще в 10 подобных турнирах.К сведению, в теннисный центр Актау проводится набор детей 2018 года рождения (количество мест ограничено, занятия бесплатные). Обращаться по телефону: +7(708)527-68-56.