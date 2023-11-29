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ЛАДА.kz » Спорт

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 549

Футбольный клуб «Каспий» не смог закрыть многомиллионные долги – СМИ

Актауский «Каспий» не смог закрыть многомиллионные долги из-за ошибки в оформлении заявки на дополнительное финансирование. Об этом сообщается на Vesti.kz.

Иллюстративное фото со страницы футбольного клуба в Instagram
Футбольный клуб из Актау, как передает Vesti.kz, не сможет рассчитаться с долгами по зарплате и премиальным перед командой за минувший сезон.

На очередной сессии маслихата «Каспию» одобрили выделение дополнительного финансирования в размере 400 миллионов тенге. Эти деньги должны были пойти на покрытие задолженности, однако финансовый отдел клуба не сумел правильно оформить заявку на получение средств.

В результате поступление дополнительных денег на счет клуба задерживается. В данный момент нет точной информации, когда «Каспий» сможет закрыть долги перед футболистами, тренерами и персоналом.

Стоит отметить, что по итогам минувшего сезона команда из Актау вылетела из Казахстанской Премьер-лиги, заняв тринадцатое место и значительно отстав от спасительной одиннадцатой строчки.



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Комментарии ( 1 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 13:10
За вылет еще и премиальные дают ?)
 
 

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