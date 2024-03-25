Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 272

Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ

Чемпионат Казахстана по ашихара-каратэ AIKO проходит в Алматы с 22 по 25 марта 2023 года. В копилке актауских бойцов пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали, сообщил директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил Дмитрий Печкин
Дмитрий Печкин отметил, что чемпионат Казахстана - одно из важнейших событий года в жизни всех бойцов ашихара-каратэ AIKO.

Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


В соревнованиях приняли участие более 800 бойцов из 15 регионов Казахстана. Турнир проводился в трёх дисциплинах: ката, кумитэ и фулл-контакт. В кумитэ бойцы делились на опытных и новичков. Турнир проходил на пяти татами одновременно.

Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Команду из Актау представляли 16 бойцов и два тренера - бранч-чиф ашихара Kyokai Шорин Андрей и директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Рекордное количество золотых медалей и кубков, по словам тренера, привезли ребята домой в Актау, в общем 11 медалей, из них: пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


- В этот раз на соревнования смогли подготовиться и поехать всего 16 участников из Актау, но несмотря на небольшое количество наши ребята смогли побить рекорд всех предыдущих соревнований - 11 медалей, причём, из них пять золотых, такого ещё не было раньше, это говорит об очень хорошей подготовке и мощном боевом настрое бойцов сборной Актау. Чемпионат республики Казахстан - рейтинговый турнир, на него везут самых лучших спортсменов из всех регионов Казахстана, и уровень наших соперников был высочайшим. Но наши воспитанники проявили силу духа, терпение и небывалую волю к победе, буквально вырвали её из рук соперников, показав достойную технику, физическую силу и мастерство, - поделился впечатлениями главный тренер сборной Актау Дмитрий Печкин.


Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Победителями чемпионата РК стали:
- Лиза Сайдамирова, категория девочки 8-9 лет, кумитэ, тренер Шорин Андрей;
- Адина Борашева, категория девочки 10-11 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий;
- Ханнур Абат, категория мальчики 10-11 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий;
- Ерасыл Шораев, категория мальчики 12-13 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий;
- Алихан Газиз, категория мальчики 12-13 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий.

Серебряные медали завоевали:
- Диана Азаматкызы, категория девочки 14-15 лет, фулл-контакт, тренер Печкин Дмитрий;
- Софья Касымова, категория девочки 7 лет, кумитэ, тренер Шорин Андрей.

Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Бронзовыми призерами стали:
- Настя Овчинникова, категория девочки 8-9 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий;
- Нурдаулет Ковлан, категория мальчики 12-13 лет, кумите, фулл-контакт, тренер Печкин Дмитрий;
- Еркебулан Назарадин, категория мальчики 12-13 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий.

Отдельным призом были награждены спортсмены в номинациях «За волю к победе»:

- Ален Косболсин, тренер Шорин Андрей;
- Бейбарыс Бітім, тренер Шорин Андрей;
- Дияр Сегизбаев, тренер Печкин Дмитрий;
- Темирлан Бектеген, тренер Печкин Дмитрий;
- Адилет Матай, тренер Печкин Дмитрий;
- Диас Омирузак, тренер Печкин Дмитрий.

Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ


Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика