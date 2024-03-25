Спортсмены из Актау завоевали 11 медалей на чемпионате Казахстана по ашихара-каратэ

- В этот раз на соревнования смогли подготовиться и поехать всего 16 участников из Актау, но несмотря на небольшое количество наши ребята смогли побить рекорд всех предыдущих соревнований - 11 медалей, причём, из них пять золотых, такого ещё не было раньше, это говорит об очень хорошей подготовке и мощном боевом настрое бойцов сборной Актау. Чемпионат республики Казахстан - рейтинговый турнир, на него везут самых лучших спортсменов из всех регионов Казахстана, и уровень наших соперников был высочайшим. Но наши воспитанники проявили силу духа, терпение и небывалую волю к победе, буквально вырвали её из рук соперников, показав достойную технику, физическую силу и мастерство, - поделился впечатлениями главный тренер сборной Актау Дмитрий Печкин.



Дмитрий Печкин отметил, что чемпионат Казахстана - одно из важнейших событий года в жизни всех бойцов ашихара-каратэ AIKO.В соревнованиях приняли участие более 800 бойцов из 15 регионов Казахстана. Турнир проводился в трёх дисциплинах: ката, кумитэ и фулл-контакт. В кумитэ бойцы делились на опытных и новичков. Турнир проходил на пяти татами одновременно.Команду из Актау представляли 16 бойцов и два тренера - бранч-чиф ашихара Kyokai Шорин Андрей и директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.Рекордное количество золотых медалей и кубков, по словам тренера, привезли ребята домой в Актау, в общем 11 медалей, из них: пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.- Лиза Сайдамирова, категория девочки 8-9 лет, кумитэ, тренер Шорин Андрей;- Адина Борашева, категория девочки 10-11 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий;- Ханнур Абат, категория мальчики 10-11 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий;- Ерасыл Шораев, категория мальчики 12-13 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий;- Алихан Газиз, категория мальчики 12-13 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий.- Диана Азаматкызы, категория девочки 14-15 лет, фулл-контакт, тренер Печкин Дмитрий;- Софья Касымова, категория девочки 7 лет, кумитэ, тренер Шорин Андрей.- Настя Овчинникова, категория девочки 8-9 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий;- Нурдаулет Ковлан, категория мальчики 12-13 лет, кумите, фулл-контакт, тренер Печкин Дмитрий;- Еркебулан Назарадин, категория мальчики 12-13 лет, кумитэ, тренер Печкин Дмитрий.- Ален Косболсин, тренер Шорин Андрей;- Бейбарыс Бітім, тренер Шорин Андрей;- Дияр Сегизбаев, тренер Печкин Дмитрий;- Темирлан Бектеген, тренер Печкин Дмитрий;- Адилет Матай, тренер Печкин Дмитрий;- Диас Омирузак, тренер Печкин Дмитрий.