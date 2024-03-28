Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева выиграла престижный турнир Swiss Queens Wednesday

Двукратная чемпионка мира по блиц-шахматам из Мангистау Бибисара Асаубаева одержала победу на девятом онлайн-турнире Swiss Queens Wednesday.



Шахматистка набрала 10,5 балла из 11 возможных и опередила ближайших соперниц на целых два очка.



Итоги турнира:



1. Бибисара Асаубаева (Казахстан) - 10,5 баллов (300 долларов);

2. Теодора Иняц (Сербия) - 8,5 баллов (250 долларов);

3. Савита Шри Баскар (Индия) - 8,5 баллов (200 долларов);

4. Вантика Агравал (Индия) - 8 баллов (150 долларов);

5. Фам Ле Тхао Нгуен (Вьетнам) - 7,5 баллов (100 долларов).



Серия онлайн-турниров Swiss Queens Wednesday проводится в рамках празднования 100-летия ФИДЕ. В нем принимают участие сильнейшие шахматистки планеты, обладающие титулами ФИДЕ. Призовой фонд каждого турнира составляет 1000 долларов США.