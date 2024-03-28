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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 319

Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева выиграла престижный турнир Swiss Queens Wednesday

Двукратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева стала победительницей престижного международного турнира Swiss Queens Wednesday, сообщает пресс-служба комитета спорта РК.

Фото пресс-службы комитета спорта РК.
Двукратная чемпионка мира по блиц-шахматам из Мангистау Бибисара Асаубаева одержала победу на девятом онлайн-турнире Swiss Queens Wednesday.

Шахматистка набрала 10,5 балла из 11 возможных и опередила ближайших соперниц на целых два очка.

Итоги турнира:

1. Бибисара Асаубаева (Казахстан) - 10,5 баллов (300 долларов);
2. Теодора Иняц (Сербия) - 8,5 баллов (250 долларов);
3. Савита Шри Баскар (Индия) - 8,5 баллов (200 долларов);
4. Вантика Агравал (Индия) - 8 баллов (150 долларов);
5. Фам Ле Тхао Нгуен (Вьетнам) - 7,5 баллов (100 долларов).

Серия онлайн-турниров Swiss Queens Wednesday проводится в рамках празднования 100-летия ФИДЕ. В нем принимают участие сильнейшие шахматистки планеты, обладающие титулами ФИДЕ. Призовой фонд каждого турнира составляет 1000 долларов США.



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